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Как избежать аварий: 5 простых, но действенных правил для каждого водителя

Как соблюдать ПДД и обеспечить безопасность на дороге
2:03
Авто

Каждый водитель, независимо от опыта, боится попасть в дорожно-транспортное происшествие. Ведь никто не застрахован от опасных ситуаций на дороге, будь ты новичок или опытный автомобилист. Однако, несмотря на то, что полностью исключить риск аварии невозможно, его можно значительно снизить. Для этого достаточно соблюдать несколько простых, но крайне важных правил.

Как соблюдать ПДД и обеспечить безопасность на дороге
Фото: flickr.com by Jennifer Boyer, CC BY 2.0

Соблюдение ПДД — залог безопасности Это первое и самое очевидное правило. Водитель, игнорирующий правила дорожного движения, рискует не только своей безопасностью, но и жизнью пассажиров, находящихся в салоне. Более того, важно помнить, что соблюдение ПДД — это и уважение к другим участникам дорожного движения.

Контроль за состоянием автомобиля. Неисправный автомобиль — это прямая угроза на дороге. Даже небольшая техническая неисправность может стать причиной серьёзной аварии. Поэтому регулярный осмотр и обслуживание автомобиля — важная часть ответственного вождения.

Следите за своим состоянием. Ваше самочувствие — это один из важнейших факторов безопасного вождения. Если вы чувствуете усталость, недомогание или сонливость, лучше воздержаться от поездки. Ваша бдительность — залог вашей и чужой безопасности на дороге.

Не спешите за рулём. Спешка — плохой помощник, особенно за рулём. Лучше приехать немного позже, чем подвергать себя и окружающих опасности из-за желания сократить время в пути. Езда с расчётом и спокойствием помогает избежать множества неприятных ситуаций.

Избавьтесь от отвлекающих факторов. Смартфон, разговоры с пассажирами и другие отвлекающие моменты могут стать причиной аварии. Во время вождения важно сосредоточиться исключительно на дороге, ведь любая мелочь может отвлечь внимание в самый неподходящий момент.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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