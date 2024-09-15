Какие пассажиры превращают поездку новичка в стресс

Вы недавно освоили вождение и гордо держите в руках своё водительское удостоверение? Хочется быстрее отправиться в первую поездку с друзьями и продемонстрировать, на что вы способны? Стоп! Не стоит торопиться.
Если вы пока не чувствуете себя уверенно за рулём, лучше избегать разговорчивых пассажиров. Их неуместные беседы способны отвлечь даже опытного водителя, а для новичка это может обернуться риском попасть в неприятную ситуацию на дороге.
Вы полагаете, что близкий друг станет отличной моральной поддержкой в поездке? Не всегда! Иногда приятели, с которыми у вас сложились шутливые и дружеские отношения, могут добавить стресса, вместо помощи. Ироничные комментарии и подколки о вашем вождении могут вызывать психологическое давление и неуверенность. Если же вы уверены, что друг настроен поддержать вас без шуток и критики, смело отправляйтесь в дорогу.
Маленький ребёнок в машине — источник шума, криков и плача, что может сильно отвлекать на дороге. Новичку лучше отложить поездки с малышами, пока вы не освоите все тонкости вождения.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.