Какие пассажиры превращают поездку новичка в стресс

Какие пассажиры могут мешать начинающему водителю

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Вы недавно освоили вождение и гордо держите в руках своё водительское удостоверение? Хочется быстрее отправиться в первую поездку с друзьями и продемонстрировать, на что вы способны? Стоп! Не стоит торопиться.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Во-первых, вы ещё не стали полностью уверенным водителем. Даже после получения прав важно продолжать совершенствовать свои навыки — впереди ещё много трудностей.

Во-вторых, не все пассажиры окажутся хорошими попутчиками. Некоторые из них могут отвлекать вас, создавая дополнительные стрессы на дороге.

Болтливые спутники



Если вы пока не чувствуете себя уверенно за рулём, лучше избегать разговорчивых пассажиров. Их неуместные беседы способны отвлечь даже опытного водителя, а для новичка это может обернуться риском попасть в неприятную ситуацию на дороге.

Близкие друзья

Вы полагаете, что близкий друг станет отличной моральной поддержкой в поездке? Не всегда! Иногда приятели, с которыми у вас сложились шутливые и дружеские отношения, могут добавить стресса, вместо помощи. Ироничные комментарии и подколки о вашем вождении могут вызывать психологическое давление и неуверенность. Если же вы уверены, что друг настроен поддержать вас без шуток и критики, смело отправляйтесь в дорогу.

Дети

Маленький ребёнок в машине — источник шума, криков и плача, что может сильно отвлекать на дороге. Новичку лучше отложить поездки с малышами, пока вы не освоите все тонкости вождения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

