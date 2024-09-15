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Курение в машине: скрытая угроза чистоте салона

Как курение в салоне машины портит обивку и вызывает запах
1:28
Авто

Многие водители сталкиваются с одной неприятной проблемой — последствиями курения в салоне автомобиля. Один из них — это устойчивый неприятный запах. Сигаретный дым легко проникает в материалы салона, и запах, который при этом образуется, крайне сложно вывести. Однако это не единственная проблема, связанная с курением в машине.

Как курение в салоне машины портит обивку и вызывает запах
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Стоит помнить и о пассажирах. Куря за рулём, вы не только создаёте дискомфорт для окружающих, но и делаете их невольными пассивными курильщиками. Это может вызвать у вас чувство неловкости, особенно если пассажиры не курят. Но неприятный запах и забота о других людях — не единственные причины, чтобы отказаться от курения в автомобиле. Есть ещё одна серьёзная проблема, о которой многие водители даже не догадываются.

Курение в салоне авто может привести к порче обивки потолка. Дело в том, что табачный дым, будучи легче воздуха, поднимается вверх и со временем впитывается в ткань. Это не только усиливает зловоние, но и приводит к появлению пятен, которые практически невозможно удалить.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль сохранял чистоту и приятный вид, просто воздержитесь от курения внутри него. А ещё лучше — откажитесь от курения вообще, ведь это вредная привычка, которая приносит вред как вам, так и окружающим.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.   

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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