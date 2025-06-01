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Оригинальный лайфхак водителей: как избежать обжигающего руля летом

Почему летом водители переворачивают руль на 180 градусов
1:03
Авто

Вы, вероятно, замечали, как опытные водители поворачивают руль на 180 градусов перед тем, как выйти из машины. Но почему это делают только летом? Оказывается, в этом есть практический смысл.

Почему летом водители переворачивают руль на 180 градусов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Когда автомобиль оставлен на солнце с рулём в обычном положении, его поверхность может сильно нагреваться. Это особенно актуально в жаркие летние дни. Иногда температура становится настолько высокой, что дотронуться до руля без дискомфорта практически невозможно.

Решение этой проблемы довольно простое: перед тем как выйти из машины, водитель поворачивает руль на 180 градусов. Это позволяет нагреться только той части руля, которая не используется при вождении. Когда вы возвращаетесь в машину, руль достаточно просто вернуть в исходное положение, и вы можете сразу продолжить движение, не рискуя получить ожоги или испытывать дискомфорт. Такое простое действие делает поездки в жару намного приятнее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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