Неприятный запах может появиться в салоне любого автомобиля, и это всегда приносит дискомфорт. Причины могут быть разными: кто-то курит в машине, ест на ходу или перевозит животных. Иногда запах возникает из-за плохой вентиляции или проблем с системой испарения влаги.
Но не волнуйтесь! Существует несколько простых и доступных способов избавиться от этой проблемы. Все они стоят копейки и легко применимы.
Эти средства помогают быстро и эффективно избавиться от зловония в салоне автомобиля — вам понадобится всего несколько часов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.