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Как быстро избавиться от запаха в машине: три проверенных способа

Как устранить неприятный запах в салоне автомобиля
1:17
Авто

Неприятный запах может появиться в салоне любого автомобиля, и это всегда приносит дискомфорт. Причины могут быть разными: кто-то курит в машине, ест на ходу или перевозит животных. Иногда запах возникает из-за плохой вентиляции или проблем с системой испарения влаги.

Как устранить неприятный запах в салоне автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Но не волнуйтесь! Существует несколько простых и доступных способов избавиться от этой проблемы. Все они стоят копейки и легко применимы.

  • Первое средство — обычная пищевая сода. Всё, что нужно сделать, это насыпать немного соды на блюдце и оставить его на ночь в салоне автомобиля. Сода работает как отличный сорбент, поглощая неприятные запахи.
  • Второй вариант — активированный уголь. Он также прекрасно впитывает запахи. Положите несколько таблеток угля на сиденье или приборную панель, и он начнёт действовать.
  • И наконец, третий способ — кофе. Да, самый обычный молотый кофе. Оставьте открытую банку с кофе в машине на ночь, и его сильный аромат эффективно замаскирует любые неприятные запахи.

Эти средства помогают быстро и эффективно избавиться от зловония в салоне автомобиля — вам понадобится всего несколько часов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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