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Как бороться с сонливостью за рулём: простые советы для водителей

Как избежать сонливости за рулём и сохранить концентрацию
0:51
Авто

Когда водителям приходится проводить за рулём несколько часов подряд, их силы неизбежно истощаются. Долгие поездки — это не только утомительное занятие, но и реальная угроза безопасности, особенно если за рулём долгое время без перерыва. Постепенно нарастает усталость, а с ней приходит и сонливость.

Как избежать сонливости за рулём и сохранить концентрацию
Фото: commons.wikimedia.org by Динкун Чен, CC BY-SA 4.0

Есть несколько простых методов, которые могут помочь водителю справиться с желанием заснуть. Однако важно помнить, что иногда сонливость становится настолько сильной, что никакие ухищрения не могут её побороть.

В таком случае самый верный и безопасный вариант — остановиться, сделать перерыв и дать себе возможность немного отдохнуть, возможно даже поспать. Это не только даст вам возможность восстановить силы, но и минимизирует риск аварийных ситуаций.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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