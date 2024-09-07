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Почему осенью важно особенно внимательно следить за пешеходами

Ухудшение видимости и незаметные пешеходы: что должны учитывать водители этой осенью
2:10
Авто

Наступление осени не только сопровождается изменением погодных условий, но и влечет за собой трансформацию в поведении пешеходов на дорогах. Водителям следует быть особенно внимательными и готовыми к непредвиденным ситуациям, связанным с активностью пешеходов в этот период.

Ухудшение видимости и незаметные пешеходы: что должны учитывать водители этой осенью
Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, CC0

Ухудшение видимости на дорогах

Первая проблема, с которой сталкиваются водители осенью, — ухудшение видимости на дорогах. Короткий световой день, туман, дождь и гололед существенно снижают видимость, особенно в вечернее и ночное время. В таких условиях водителю становится сложнее вовремя заметить пешехода, особенно если тот одет в темную одежду.

Чтобы обезопасить себя и окружающих, водителям необходимо:

  • Включать фары в любую погоду, даже если на улице еще достаточно светло.
  • Соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
  • Внимательно следить за обочинами и пешеходными переходами.
  • Быть готовым в любой момент резко затормозить.

Отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов

Ещё одна серьезная опасность осенью — недостаток световозвращающих элементов на одежде пешеходов. Темные куртки, брюки и сумки делают пеших участников дорожного движения практически невидимыми в темноте.

Согласно статистике, наезды на пешеходов в темное время суток в 3-4 раза чаще, чем днем. Водители просто физически не успевают вовремя среагировать на появление человека на дороге.

Чтобы обезопасить пешеходов, необходимо:

  • Самим пешеходам обзавестись световозвращающими значками, наклейками или повязками.
  • Водителям быть особенно внимательными на обочинах, пешеходных переходах и в местах скопления людей.

Несмотря на то, что основная ответственность за соблюдение правил дорожного движения лежит на пешеходах, водителям в осенний период следует удваивать бдительность. Только совместные усилия всех участников движения помогут избежать трагических последствий на дорогах.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Ухудшение видимости и незаметные пешеходы: что должны учитывать водители этой осенью
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