Как смартфон мешает вашему автоключу: простая ошибка, которую совершают многие

Современные автомобильные ключи становятся всё более технологичными и удобными. Это не просто ключ зажигания, а полноценный пульт управления автомобилем — с его помощью можно открывать и закрывать двери дистанционно, что значительно упрощает жизнь водителю.
Однако у таких устройств есть и обратная сторона: если ключ потеряется или сломается, это может вызвать немалые трудности.
Во-первых, водитель теряет возможность попасть в салон автомобиля. Во-вторых, невозможно завести двигатель, что лишает вас мобильности в самый неожиданный момент.
Интересно, что проблемы с электронными ключами часто возникают из-за того, как владельцы машин их хранят. Например, многие люди носят ключ-брелок в одном кармане с мобильным телефоном, даже не подозревая, что это может привести к сбоям в работе устройства.
Если у вас тоже есть привычка класть ключ рядом с телефоном, пора с этим покончить! Электромагнитные волны от смартфона могут повлиять на функционирование автоключа, и в результате, он начнёт "ошибаться". Водитель может столкнуться с ситуацией, когда дверь машины не открывается, или не запускается мотор.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.