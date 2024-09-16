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Как смартфон мешает вашему автоключу: простая ошибка, которую совершают многие

Как смартфон влияет на работу автомобильного ключа и даже может помешать
1:15
Авто

Современные автомобильные ключи становятся всё более технологичными и удобными. Это не просто ключ зажигания, а полноценный пульт управления автомобилем — с его помощью можно открывать и закрывать двери дистанционно, что значительно упрощает жизнь водителю.

Как смартфон влияет на работу автомобильного ключа и даже может помешать
Фото: freepik.com by standret, PDM

Однако у таких устройств есть и обратная сторона: если ключ потеряется или сломается, это может вызвать немалые трудности.

Во-первых, водитель теряет возможность попасть в салон автомобиля. Во-вторых, невозможно завести двигатель, что лишает вас мобильности в самый неожиданный момент.

Интересно, что проблемы с электронными ключами часто возникают из-за того, как владельцы машин их хранят. Например, многие люди носят ключ-брелок в одном кармане с мобильным телефоном, даже не подозревая, что это может привести к сбоям в работе устройства.

Если у вас тоже есть привычка класть ключ рядом с телефоном, пора с этим покончить! Электромагнитные волны от смартфона могут повлиять на функционирование автоключа, и в результате, он начнёт "ошибаться". Водитель может столкнуться с ситуацией, когда дверь машины не открывается, или не запускается мотор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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