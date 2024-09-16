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Спасение от царапин: как лак для ногтей может сэкономить вам немалые деньги

Как замаскировать царапины на авто с помощью лака для ногтей
0:59
Авто

Повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля — это всегда неприятный момент для его владельца. Многие автовладельцы начинают переживать, предвкушая дорогостоящий ремонт. Однако есть простой способ сэкономить деньги и время, не прибегая к услугам СТО.

Как замаскировать царапины на авто с помощью лака для ногтей
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Царапины на кузове можно легко замаскировать без использования дорогих полиролей и специальных красок. Всё, что вам нужно, — это лак для ногтей.

Первый шаг — найти лак, который идеально совпадает с цветом вашего автомобиля. Важно учесть, что даже малейшее несовпадение оттенка сделает замаскированные участки заметными. Когда подходящий лак найден, аккуратно нанесите его на повреждённую область. Однако этот способ работает только для мелких царапин. Важно помнить, что это решение носит временный характер, и в будущем вам, возможно, всё же придётся обратиться за профессиональной помощью на СТО.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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