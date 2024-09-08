Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые создали материал для защиты ДНК в биокомпьютерах
Преждевременное старение: как защитить кожу от гаджетов и солнца
Минтранс объяснил, как сэкономить на авиабилетах
Казахстан сыграл вничью с Норвегией
Biological Psychiatry: обезболивающий эффект медитации не связан с самовнушением
Россия построит сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей
Масло или сыворотка: секреты здорового ухода за кожей от эксперта
Как научиться подтягиваться: секрет успеха
Как выбрать качественные материалы для ремонта квартиры

Как узнать, что автомобиль был в такси

Как не попасть на такси при покупке подержанного авто
1:49
Авто

Многие автовладельцы стремятся приобрести подержанный автомобиль, который бы сочетал приемлемую цену и высокую надёжность. Однако нередко на вторичном рынке попадаются машины, которые ранее использовались в качестве такси. Перекупщик поделился основными признаками, позволяющими распознать такие автомобили.

Как не попасть на такси при покупке подержанного авто
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Прежде всего, обратите внимание на предыдущего владельца. Если в документах указано юридическое лицо, есть большая вероятность того, что машина использовалась для коммерческих целей, в том числе в такси. Особенно это касается автомобилей, которые эксплуатировались 1-2 года.

Внешний вид тоже может многое рассказать. Такси часто оклеивают плёнкой с рекламой, которая защищает кузов. Если автомобиль недавно перекрашен, это может свидетельствовать о попытке скрыть следы активной эксплуатации. Осмотрите кузов на наличие потертостей, сколов и царапин — такие дефекты особенно характерны для автомобилей с большим пробегом.

Проверьте, как работают двери и замки. Провисшие двери и затруднённое закрытие могут быть результатом длительной интенсивной эксплуатации. Если двери открываются и закрываются с трудом, это повод для беспокойства.

Состояние салона также может дать важные подсказки. Изношенные сиденья, руль и педали, которые не соответствуют заявленному пробегу, — признак того, что пробег могли скрутить.

Не стоит забывать о техническом состоянии. Обычно на автомобилях с пробегом до 40-50 тысяч километров не требуется замена ремня ГРМ, а ШРУСы и подшипники ступицы служат дольше 100 тысяч километров.

Уточнения

Юриди́ческое лицо́ — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, отвечать по своим обязанностям, быть истцом и ответчиком в суде.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Сводка с фронта: унылое заседание "формата Рамштайн", армия России готовит угледарский котёл
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Последние материалы
Как не попасть на такси при покупке подержанного авто
Преждевременное старение: как защитить кожу от гаджетов и солнца
Минтранс объяснил, как сэкономить на авиабилетах
Казахстан сыграл вничью с Норвегией
Biological Psychiatry: обезболивающий эффект медитации не связан с самовнушением
Россия построит сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей
Масло или сыворотка: секреты здорового ухода за кожей от эксперта
Как научиться подтягиваться: секрет успеха
Как выбрать качественные материалы для ремонта квартиры
Лисички с картофелем: простое, сытное и очень вкусное второе блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.