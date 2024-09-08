Как узнать, что автомобиль был в такси

Как не попасть на такси при покупке подержанного авто

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы стремятся приобрести подержанный автомобиль, который бы сочетал приемлемую цену и высокую надёжность. Однако нередко на вторичном рынке попадаются машины, которые ранее использовались в качестве такси. Перекупщик поделился основными признаками, позволяющими распознать такие автомобили.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Прежде всего, обратите внимание на предыдущего владельца. Если в документах указано юридическое лицо, есть большая вероятность того, что машина использовалась для коммерческих целей, в том числе в такси. Особенно это касается автомобилей, которые эксплуатировались 1-2 года.

Внешний вид тоже может многое рассказать. Такси часто оклеивают плёнкой с рекламой, которая защищает кузов. Если автомобиль недавно перекрашен, это может свидетельствовать о попытке скрыть следы активной эксплуатации. Осмотрите кузов на наличие потертостей, сколов и царапин — такие дефекты особенно характерны для автомобилей с большим пробегом.

Проверьте, как работают двери и замки. Провисшие двери и затруднённое закрытие могут быть результатом длительной интенсивной эксплуатации. Если двери открываются и закрываются с трудом, это повод для беспокойства.

Состояние салона также может дать важные подсказки. Изношенные сиденья, руль и педали, которые не соответствуют заявленному пробегу, — признак того, что пробег могли скрутить.

Не стоит забывать о техническом состоянии. Обычно на автомобилях с пробегом до 40-50 тысяч километров не требуется замена ремня ГРМ, а ШРУСы и подшипники ступицы служат дольше 100 тысяч километров.

Уточнения

Юриди́ческое лицо́ — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, отвечать по своим обязанностям, быть истцом и ответчиком в суде.



