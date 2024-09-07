Электрокары Volvo объединяются в технологический стек будущего

Что известно о новом Volvo EX60 на платформе SPA3

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Компания Volvo недавно изменила свои планы по полной электрификации модельного ряда к 2030 году, теперь делая акцент на гибридных технологиях. Однако это может измениться с появлением нового кроссовера Volvo EX60, который дебютирует в 2026 году. Ключевым фактором станет его платформа SPA3, которая открывает возможность для создания автомобилей различных типов и размеров.

Фото: wikimedia by Херрандерсвенссон, CC BY-SA 3.0

Volvo уже поделилась первыми подробностями об этом электрокроссовере. Несмотря на то, что его премьера запланирована на 2026 год, известно, что EX60 будет выполнен в стилистике старшей модели EX90. Более того, EX60 станет одной из первых моделей на новой платформе SPA3, которая также ляжет в основу будущих кроссоверов и седанов, включая EX90 и ES90.

Главное технологическое новшество — это создание единого технологического стека для всех электрокаров Volvo. Этот стек включает в себя системы, модули, программное и аппаратное обеспечение, которые будут адаптироваться и обновляться в зависимости от модели и ее задач. Таким образом, автомобили Volvo будущего будут оснащены схожими технологическими решениями, которые можно гибко модернизировать.

По словам представителей Volvo, новая платформа SPA3 обладает большей масштабируемостью по сравнению с предыдущей SPA2, что позволяет использовать её для автомобилей любых размеров.

Уточнения

(Volvokoncernen, Volvo Group) — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Головной компанией концерна является компания AB Volvo. Ранее концерн Volvo производил также легковые автомобили, но в 1999 продал своё отделение легковых автомобилей под именем Volvo Personvagnar (Volvo Cars) концерну Ford, который в 2010 году перепродал его Geely.