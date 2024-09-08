Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются

Топ трансмиссий, с которыми не стоит рисковать

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Коробка передач — один из важнейших элементов автомобиля, наряду с двигателем. Именно она влияет на динамику машины, расход топлива и комфорт поездки, особенно когда речь идет о "автомате". Автоэксперт составил список моделей с самыми ненадежными автоматическими коробками передач.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

В этот рейтинг вошли не только классические автоматы, но и вариаторы с "роботами". Первое место занимает 7-ступенчатая трансмиссия DSG DQ200 с двойным сухим сцеплением от Volkswagen. Этой коробкой оснащаются такие модели, как Tiguan, Passat, Golf, Jetta, а также Skoda Yeti и Octavia. DSG DQ200 плохо справляется с высоким крутящим моментом, из-за чего начинает вибрировать и ломается на пробеге около 100 тысяч км.

Следующей в списке идет коробка Hydra-matic GM 6T30/6T40, которая устанавливалась на Opel Astra J и Chevrolet Cruze. Не самой надежной оказалась и трансмиссия DP0/DP2/DP8/AL4, которая встречается на моделях Renault Duster, Logan, Sandero и Nissan Almera. Также проблемы выявлены у автоматической коробки Jatco JF011E, использовавшейся на Nissan Qashqai, X-Trail, Megane, Koleos и Jeep Compass.

Замыкает список роботизированная коробка на Lada Vesta. Она привлекает доступной ценой, но при этом заметно дергается при переключениях передач, а первые проблемы могут начаться уже на пробеге в 10 000 км.

Уточнения

DSG (нем. DirectSchaltGetriebe, буквально — прямого переключения трансмиссия) — трансмиссия с двумя сцеплениями и коробкой передач с автоматическим переключением ступеней разработки автомобилестроительной компании Volkswagen AG. Исторически является первой массовой трансмиссией данного типа (2003год). Выпускается до сих пор (2024год).



