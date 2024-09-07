Пикап ST6 с платформой Toyota Hilux: качество станет доступнее

В конце этого года в России стартует полномасштабное производство пикапа Sollers ST6 2024, который получил раму и подвеску, как у Land Cruiser Prado, и построен на платформе Toyota Hilux. Заместитель генерального директора компании, Зоя Кайка, подтвердила, что переход на полный цикл сборки этой модели будет осуществлен на заводе в Ульяновске.
Ранее пикап ST6 собирался методом крупноузловой сборки на заводе во Владивостоке. Теперь он будет производиться в Ульяновске с нуля, что, как ожидается, повысит качество сборки и сделает автомобиль доступнее для покупателей.
Полномасштабное производство начнется до конца года. Это не только улучшит качество продукции, но и создаст новые рабочие места в Ульяновской области.
Для справки, модель ST6 — это российская версия китайского пикапа JAC T6, который уже восемь лет на рынке. Основное преимущество ST6 — использование проверенной платформы от японского Toyota Hilux. Рама и передняя часть унифицированы с Land Cruiser Prado, что значительно упрощает поиск запчастей и ремонт.
Sollers ST6 будет доступен с двумя вариантами двигателей: двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 176 л. с. и двухлитровым дизельным мотором на 136 л. с. Автомобиль оснащен механической коробкой передач и полным приводом.
Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.
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