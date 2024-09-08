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Почему нельзя нажимать газ и тормоз одновременно

Как избежать аварий при управлении автомобилем на автомате
2:09
Авто

Большинство начинающих водителей обучаются в автошколах на машинах с механической коробкой передач, где используются три педали: газ, тормоз и сцепление. Это требует активной работы обеих ног при вождении. Однако, пересаживаясь на автомобиль с автоматической коробкой, где всего две педали, водитель может расслабиться. Но в экстренных ситуациях срабатывает мышечная память, и это может привести к ошибкам. 

Как избежать аварий при управлении автомобилем на автомате
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Когда водитель на механике попадает в экстренную ситуацию, он инстинктивно нажимает обе педали — сначала тормоз, затем сцепление, чтобы предотвратить резкую остановку двигателя. Проблема возникает, когда этот рефлекс переносится на автомобиль с автоматом: водитель одновременно нажимает газ и тормоз.

Последствия таких действий могут быть весьма серьёзными. На старых автомобилях это приводит к повышенной нагрузке на двигатель, тормозную систему и трансмиссию. На более современных автомобилях производители внедрили защитные системы, но двигатель всё равно страдает: обороты резко повышаются, и двигатель может выйти из строя. Тормозная система также не защищена: перегрев дисков, потеря геометрии и повреждение тормозных колодок могут стать реальностью.

Кроме того, одновременно нажатые газ и тормоз увеличивают тормозной путь, повышая вероятность аварии. Такие ошибки приводят к дорогостоящим ремонтам двигателя и ходовой части. Чтобы избежать этих проблем, водителю, пересаживаясь с механики на автомат, важно заново освоить навыки управления. Одно из основных правил — держать левую ногу в удобном положении и не использовать её при вождении на автомате.

Некоторые могут задаться вопросом: а что, если управлять автомобилем на автомате обеими ногами? Но это неудобно, так как педали газа и тормоза расположены близко друг к другу, и автомобилист должен использовать только правую ногу. Попытки управлять двумя ногами могут привести к ошибкам и ДТП.

Уточнения

Тормозной путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки.
Протяжённость тормозного пути зависит от скорости автомобиля, состояния проезжей части, шин, погодных условий. Особое влияние на протяжённость тормозного пути оказывает эффективность тормозной системы (ТС). Она складывается из технологических особенностей узлов ТС — «Электронных помощников», логики их работы, диаметра тормозных дисков, материала тормозных колодок, принудительной вентиляции и других параметров..
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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