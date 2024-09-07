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Как номер телефона под стеклом может превратить вас в жертву мошенников

Почему не стоит оставлять номер телефона под лобовым стеклом
1:39
Авто

Многие автовладельцы оставляют свой номер телефона под лобовым стеклом, когда отправляются в торговые центры, не подозревая, что такое действие может стать опасным. Представитель ГАИ в интервью журналистам объяснил, почему этот метод парковки не рекомендуется и как избежать возможных проблем, выбирая безопасные места для стоянки, где не придется оставлять свои контакты.

Почему не стоит оставлять номер телефона под лобовым стеклом
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Чаще всего водители поступают так, чтобы оставить машину на удобном для них месте, даже если она может помешать другим автомобилям. Этот подход оправдан, если речь идет о кратковременной остановке. Однако, если автовладельцу предстоит длительный шопинг, лучше выбрать место, где машина никому не будет мешать, чтобы не оставлять свой телефон на виду.

Главная опасность заключается в том, что мошенники могут использовать ваш номер телефона и данные автомобиля для различных манипуляций. Например, они могут позвонить с обвинениями, что ваша машина якобы задела другой автомобиль и скрылась с места происшествия, угрожая последствиями вплоть до лишения прав. За "урегулирование" проблемы они могут требовать деньги.

Еще одна схема мошенничества — звонки от лжепредставителей ГАИ или судебных приставов с предложением аннулировать штрафы или избежать ареста автомобиля за небольшое вознаграждение. Разумеется, они не выполнят своих обещаний, а вы рискуете лишиться денег. Эксперт настоятельно советует избегать общения с мошенниками и не оставлять свои контакты под стеклом автомобиля.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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