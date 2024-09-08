Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пищевая сода — ключ к улучшению результатов в спорте
КРЭТ готовится к массовому производству авиаэлектроники на Ставрополье
Как сохранить волосы здоровыми: пять ошибок после мытья
Амурским тиграм трудно увеличивать популяцию на Дальнем Востоке
Американского сноубордиста Смита дисквалифицировали за анаболики
Грызуны в саду: проверенные способы, как от них избавиться
Как приготовить полезные куриные стрипсы в духовке: простой рецепт за 30 минут
Устаревшие элементы, которых лучше избегать при ремонте в ванной комнате
Эксперт Носкова: для засолки подходят только свежие и здоровые огурцы

orsche снова на российских дорогах: сколько стоит новый Cayenne

Возвращение гибридного Cayenne через параллельный импорт
1:28
Авто

Премиальный купеобразный Porsche Cayenne 2024 снова вернулся на российский рынок благодаря параллельному импорту. Этот автомобиль с гибридной силовой установкой сочетает в себе мощные технические характеристики, роскошный интерьер и множество современных опций. В российских автосалонах его можно приобрести за 24 миллиона рублей.

Возвращение гибридного Cayenne через параллельный импорт
Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Доступная версия — Porsche Cayenne Coupe S E-Hybrid — оснащена гибридной системой, основанной на трёхлитровом бензиновом двигателе. В совокупности система выдает впечатляющие 519 лошадиных сил. Автомобиль обладает полным приводом и автоматической коробкой передач.

Салон Cayenne предлагает всё для комфорта: подогревы, массажные функции, электроприводы, а также полный набор систем безопасности и ассистентов водителя. Вряд ли могло быть иначе для автомобиля за 24 миллиона рублей.

Стоит отметить, что с 2022 года Porsche прекратила официальные поставки автомобилей в Россию из-за политической обстановки. Однако российские дилеры, используя параллельный импорт, продолжают предлагать эти люксовые автомобили на рынке. Если бы Porsche Cayenne Coupe S E-Hybrid продавался в России через официальные каналы, его стоимость, скорее всего, была бы значительно ниже — почти вдвое меньше, чем нынешний ценник.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.
По состоянию на 2024 г. основными типами гибридных автомобилей являлись:
- гибрид (hybrid electric vehicle, HEV) -- автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, электродвигателем, небольшой электрической аккумуляторной батареей. В таком автомобиле возможность зарядки от внешнего источника тока не предусмотрена, энергия для электродвигателя вырабатывается при торможении, а сам электродвигатель имеет вспомогательную функцию.
- заряжаемый гибрид (подключаемый гибрид, plug-in electric vehicle, PHEV)—автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, одним или несколькими электродвителями, и электрической аккумуляторной батареей, которая может быть заряжена от внешнего источника электрического тока.
 
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Последние материалы
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников
Как сохранить волосы здоровыми: пять ошибок после мытья
Амурским тиграм трудно увеличивать популяцию на Дальнем Востоке
Американского сноубордиста Смита дисквалифицировали за анаболики
Грызуны в саду: проверенные способы, как от них избавиться
Как приготовить полезные куриные стрипсы в духовке: простой рецепт за 30 минут
Устаревшие элементы, которых лучше избегать при ремонте в ванной комнате
Эксперт Носкова: для засолки подходят только свежие и здоровые огурцы
Ёж стал причиной сбоя в работе аэропорта в Германии
Талия может увеличиться из-за сбитого режима и бессонницы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.