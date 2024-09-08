orsche снова на российских дорогах: сколько стоит новый Cayenne

Возвращение гибридного Cayenne через параллельный импорт

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Премиальный купеобразный Porsche Cayenne 2024 снова вернулся на российский рынок благодаря параллельному импорту. Этот автомобиль с гибридной силовой установкой сочетает в себе мощные технические характеристики, роскошный интерьер и множество современных опций. В российских автосалонах его можно приобрести за 24 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Доступная версия — Porsche Cayenne Coupe S E-Hybrid — оснащена гибридной системой, основанной на трёхлитровом бензиновом двигателе. В совокупности система выдает впечатляющие 519 лошадиных сил. Автомобиль обладает полным приводом и автоматической коробкой передач.

Салон Cayenne предлагает всё для комфорта: подогревы, массажные функции, электроприводы, а также полный набор систем безопасности и ассистентов водителя. Вряд ли могло быть иначе для автомобиля за 24 миллиона рублей.

Стоит отметить, что с 2022 года Porsche прекратила официальные поставки автомобилей в Россию из-за политической обстановки. Однако российские дилеры, используя параллельный импорт, продолжают предлагать эти люксовые автомобили на рынке. Если бы Porsche Cayenne Coupe S E-Hybrid продавался в России через официальные каналы, его стоимость, скорее всего, была бы значительно ниже — почти вдвое меньше, чем нынешний ценник.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.

По состоянию на 2024 г. основными типами гибридных автомобилей являлись:

- гибрид (hybrid electric vehicle, HEV) -- автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, электродвигателем, небольшой электрической аккумуляторной батареей. В таком автомобиле возможность зарядки от внешнего источника тока не предусмотрена, энергия для электродвигателя вырабатывается при торможении, а сам электродвигатель имеет вспомогательную функцию.

- заряжаемый гибрид (подключаемый гибрид, plug-in electric vehicle, PHEV)—автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, одним или несколькими электродвителями, и электрической аккумуляторной батареей, которая может быть заряжена от внешнего источника электрического тока.







