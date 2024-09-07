Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кондиционер или маска: что выбрать для идеальных волос
Что привезти из Хабаровска: оригинальные сувениры и деликатесы
Удары, подобные нанесённому в Полтаве, будут наноситься регулярно
Разбираемся в кислотах: что стоит знать перед включением в уход за кожей
Натуральные материалы и зонирование: как сделать интерьер запоминающимся
Простой рецепт кутабов с кабачковым тестом и сырной начинкой
Тли больше не увидите: вот как с ней бороться на розах
В Санкт-Петербурге благоустроят прибрежные территории для туристов и горожан
Эксперты дали советы тем, кто тренируется во время менопаузы

Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах

Почему штрафуют за переход, даже если пешеход далеко
2:32
Авто

Пешеходные переходы есть в каждом населенном пункте, и они бывают регулируемые и нерегулируемые. В случае нерегулируемых переходов преимущество предоставляется пешеходам. Однако многие водители не всегда знают, как правильно уступить дорогу на переходе, что часто связано с недостаточным знанием тонкостей этого маневра.

Почему штрафуют за переход, даже если пешеход далеко
Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Сегодня мы обсудим, когда водитель обязан остановиться перед переходом, а когда может продолжить движение, не обращая внимания на пешехода. Согласно правилам дорожного движения, водитель не должен создавать помехи пешеходу, который пересекает дорогу по пешеходному переходу. Это значит, что как только человек ступил на зебру, водитель должен остановиться и дать ему возможность завершить переход.

Но на многополосных нерегулируемых переходах встречаются случаи, когда пешеход начинает переход с противоположной стороны дороги, и водитель может не останавливаться, если считает, что не создаст помех. В таких ситуациях нарушение правил отсутствует, и штраф не предусмотрен. Тем не менее, в реальной жизни сотрудники ГИБДД часто требуют от водителей остановки сразу, как только пешеход ступил на переход. В противном случае водителю грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. Доводы, что пешеход был на другой стороне и помех не создавалось, обычно не принимаются.

В крупных городах ситуация осложняется тем, что за переходами следят не только сотрудники ГИБДД, но и камеры, которые фиксируют правонарушения. Поэтому водителям следует быть особенно внимательными, чтобы не получить "письма счастья".

Когда речь идет о пешеходах, стоящих у перехода, ситуация становится сложнее. Водитель не всегда может точно определить, намерен ли человек переходить дорогу. Чтобы избежать нарушения и тем более наезда, рекомендуется снизить скорость и предложить пешеходу жестом пересечь проезжую часть. Если он не реагирует и не делает шаг на переход, водитель может продолжить движение.

Важно напомнить, что при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам водитель всегда должен сбавлять скорость. Люди бывают разные, и не все внимательно смотрят по сторонам. Также проблем добавляют велосипедисты и пользователи электросамокатов, которые могут пересекать переход на скорости, полагаясь на удачу.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей. Согласно правилам дорожного движения, пешеходный переход обычно обозначен специальными дорожными знаками или разметкой.
Пешеходные переходы устанавливаются непосредственно перед перекрёстками, вблизи остановок общественного транспорта, а также в других местах, где интенсивность пешеходного потока требует наличия регулировки и соблюдения правил дорожного движения. Любые изменения и порядок на дороге регламентирует автоинспекция в соответствии с законодательством.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Почему штрафуют за переход, даже если пешеход далеко
Кондиционер или маска: что выбрать для идеальных волос
Что привезти из Хабаровска: оригинальные сувениры и деликатесы
Удары, подобные нанесённому в Полтаве, будут наноситься регулярно
Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области
Разбираемся в кислотах: что стоит знать перед включением в уход за кожей
Натуральные материалы и зонирование: как сделать интерьер запоминающимся
Простой рецепт кутабов с кабачковым тестом и сырной начинкой
Тли больше не увидите: вот как с ней бороться на розах
В Санкт-Петербурге благоустроят прибрежные территории для туристов и горожан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.