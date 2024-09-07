Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах

Почему штрафуют за переход, даже если пешеход далеко

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Пешеходные переходы есть в каждом населенном пункте, и они бывают регулируемые и нерегулируемые. В случае нерегулируемых переходов преимущество предоставляется пешеходам. Однако многие водители не всегда знают, как правильно уступить дорогу на переходе, что часто связано с недостаточным знанием тонкостей этого маневра.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Сегодня мы обсудим, когда водитель обязан остановиться перед переходом, а когда может продолжить движение, не обращая внимания на пешехода. Согласно правилам дорожного движения, водитель не должен создавать помехи пешеходу, который пересекает дорогу по пешеходному переходу. Это значит, что как только человек ступил на зебру, водитель должен остановиться и дать ему возможность завершить переход.

Но на многополосных нерегулируемых переходах встречаются случаи, когда пешеход начинает переход с противоположной стороны дороги, и водитель может не останавливаться, если считает, что не создаст помех. В таких ситуациях нарушение правил отсутствует, и штраф не предусмотрен. Тем не менее, в реальной жизни сотрудники ГИБДД часто требуют от водителей остановки сразу, как только пешеход ступил на переход. В противном случае водителю грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. Доводы, что пешеход был на другой стороне и помех не создавалось, обычно не принимаются.

В крупных городах ситуация осложняется тем, что за переходами следят не только сотрудники ГИБДД, но и камеры, которые фиксируют правонарушения. Поэтому водителям следует быть особенно внимательными, чтобы не получить "письма счастья".

Когда речь идет о пешеходах, стоящих у перехода, ситуация становится сложнее. Водитель не всегда может точно определить, намерен ли человек переходить дорогу. Чтобы избежать нарушения и тем более наезда, рекомендуется снизить скорость и предложить пешеходу жестом пересечь проезжую часть. Если он не реагирует и не делает шаг на переход, водитель может продолжить движение.

Важно напомнить, что при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам водитель всегда должен сбавлять скорость. Люди бывают разные, и не все внимательно смотрят по сторонам. Также проблем добавляют велосипедисты и пользователи электросамокатов, которые могут пересекать переход на скорости, полагаясь на удачу.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей. Согласно правилам дорожного движения, пешеходный переход обычно обозначен специальными дорожными знаками или разметкой.

Пешеходные переходы устанавливаются непосредственно перед перекрёстками, вблизи остановок общественного транспорта, а также в других местах, где интенсивность пешеходного потока требует наличия регулировки и соблюдения правил дорожного движения. Любые изменения и порядок на дороге регламентирует автоинспекция в соответствии с законодательством.



