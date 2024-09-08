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Подростки зарабатывают на фото машин: как работает схема через Telegram

Как подростки помогают собирать информацию об автомобилях
1:32
Авто

В последнее время все чаще можно увидеть, как школьники и студенты фотографируют автомобили на улицах и во дворах многоквартирных домов. Однако причины такого поведения остаются загадкой для большинства. Представитель ГАИ пролил свет на эту ситуацию в беседе с журналистами, объяснив, к чему может привести попадание вашего автомобиля на снимки в телефонах молодежи и кто на этом зарабатывает.

Как подростки помогают собирать информацию об автомобилях
Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, PDM

Как правило, такие действия вызывают раздражение у автовладельцев, ведь подростки фотографируют как дорогие иномарки, так и старые отечественные машины. Но их цель — заработать деньги, получая небольшие суммы за каждый снимок. Обычно они даже не знают, кто является конечным заказчиком, так как вся коммуникация происходит через чат-боты в мессенджере Telegram.

Создатели этих ботов собирают обширную информацию: местонахождение автомобилей, данные их владельцев, участие в ДТП и другую полезную информацию. Эти данные становятся частью большой базы, которая потом продается заинтересованным лицам.

Если автомобиль попадает в ДТП, через такие базы можно быстро найти владельца по номеру машины, узнать его адрес, контактные данные и даже соцсети. Информация может использоваться для проверки перед покупкой машины, но также может попасть в руки злоумышленников, заинтересованных, например, в дорогостоящих деталях для перепродажи.

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.
Приложение позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, организовывать конференции и прямые эфиры, хранить неограниченное количество файлов, вести каналы (микроблоги), создавать и использовать ботов. Приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows, macOS и Linux.
Telegram — самое популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями в некоторых странах Европы, Азии и Африки. По словам Павла Дурова, на начало 2023 года Telegram стал вторым после WhatsApp мессенджером в мире по популярности. По состоянию на июль 2024 года Telegram насчитывает более 950 миллионов ежемесячных активных пользователей, по количеству пользователей лидирует Индия. Серверы Telegram расположены по всему миру в нескольких дата-центрах, а штаб-квартира находится в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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