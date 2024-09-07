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Продукты, которые могут лишить вас прав: как избежать проблем с алкотестером

Как избежать проблем с алкотестером после обычного обеда
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Водители знают, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено, но иногда даже самые обычные продукты могут стать причиной проблем с законом. В ГАИ предупреждают, что алкотестер может показать следы алкоголя после употребления, казалось бы, безобидных продуктов, таких как черный хлеб или йогурт.

Как избежать проблем с алкотестером после обычного обеда
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Согласно действующим правилам, инспектор может оштрафовать водителя или лишить его прав, если обнаружатся даже следы алкоголя. При этом необязательно, что водитель был пьян — алкоголь может попасть в организм через продукты питания или лекарства. Чтобы доказать свою невиновность, водителю придется пройти медицинское освидетельствование и, возможно, защищать свои права в суде. За отказ от этой процедуры права могут быть автоматически аннулированы на срок до двух лет.

Некоторые лекарства, такие как "Корвалол", содержат спирт, что может повлиять на результаты теста. Даже обычные бутерброды с бородинским хлебом, йогурт, бананы или одна сигарета могут поднять уровень промилле до 0,2. "Ромовая баба" может дать результат до 0,3 промилле, а мятные леденцы или шоколадные конфеты — до 0,2. В список "опасных" продуктов также входят квас, кефир, безалкогольное пиво, кумыс и сок, простоявший несколько часов на солнце.

Важно отметить, что показания алкотестера не могут автоматически лишить водителя прав — для этого требуется медицинское освидетельствование на уровень алкоголя в крови.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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