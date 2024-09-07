Продукты, которые могут лишить вас прав: как избежать проблем с алкотестером

Как избежать проблем с алкотестером после обычного обеда

Водители знают, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено, но иногда даже самые обычные продукты могут стать причиной проблем с законом. В ГАИ предупреждают, что алкотестер может показать следы алкоголя после употребления, казалось бы, безобидных продуктов, таких как черный хлеб или йогурт.

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Согласно действующим правилам, инспектор может оштрафовать водителя или лишить его прав, если обнаружатся даже следы алкоголя. При этом необязательно, что водитель был пьян — алкоголь может попасть в организм через продукты питания или лекарства. Чтобы доказать свою невиновность, водителю придется пройти медицинское освидетельствование и, возможно, защищать свои права в суде. За отказ от этой процедуры права могут быть автоматически аннулированы на срок до двух лет.

Некоторые лекарства, такие как "Корвалол", содержат спирт, что может повлиять на результаты теста. Даже обычные бутерброды с бородинским хлебом, йогурт, бананы или одна сигарета могут поднять уровень промилле до 0,2. "Ромовая баба" может дать результат до 0,3 промилле, а мятные леденцы или шоколадные конфеты — до 0,2. В список "опасных" продуктов также входят квас, кефир, безалкогольное пиво, кумыс и сок, простоявший несколько часов на солнце.

Важно отметить, что показания алкотестера не могут автоматически лишить водителя прав — для этого требуется медицинское освидетельствование на уровень алкоголя в крови.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.



