Окно машины не закрывается? Узнайте, как справиться с проблемой прямо сейчас

Эксперт назвал 5 способов закрыть стекло в автомобиле при поломке стеклоподъемника

2:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже у самых опытных водителей могут возникнуть неожиданные поломки, такие как застрявшее окно в автомобиле. В условиях непогоды, таких как дождь или ветер, это может создать серьезные неудобства и стресс. Эксперт издания njcar. ru поделился несколькими простыми, но эффективными способами, которые помогут справиться с проблемой до визита в сервис.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Если стеклоподъемник перестал работать, а причина не связана с разряженным аккумулятором, наиболее рациональный шаг — обратиться в автосервис. Однако, если такой визит невозможен сразу, временное решение — использование скотча и пленки. Этот способ защитит салон и пассажиров от дождя и ветра.

Но важно помнить, что такая мера временная, и оставлять автомобиль на улице без надзора нежелательно.

Неисправности стеклоподъемника могут быть вызваны разными причинами, от простого перегоревшего предохранителя до сложных проблем с мотором или электропроводкой. Для точной диагностики потребуется специалист, но в некоторых случаях можно попробовать решить проблему самостоятельно.

Если окно застряло в приоткрытом положении, можно попробовать поднять его вручную. Для этого сначала нужно снять нижний уплотнитель на двери и аккуратно подтянуть стекло вверх с обеих сторон. Если стекло тяжело ухватить руками, можно использовать прочный скотч, наклеив его на обе стороны стекла и потянув за полоски. Как только окно поднимется, его можно закрепить с помощью липкой ленты.

Другой метод — попробовать поднять стекло, одновременно нажимая на кнопку стеклоподъемника и слегка покачивая стекло. Если мотор работает, но механизм заел, это может помочь.

Если всё вышеперечисленное не сработало, необходимо снять панель двери и попытаться поднять стекло вручную, закрепив его чем-нибудь для временной фиксации. Это даст возможность доехать до автосервиса, где специалист устранит проблему.