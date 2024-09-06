В России быстро распродают Skoda Rapid 2024: ключевые особенности модели

Недавно в Россию была завезена партия седанов Skoda Rapid 2024 года выпуска, собранных в Китае, через параллельный импорт. В автосалонах осталось всего несколько автомобилей по цене 2,38-2,4 млн рублей, так как запасы быстро распродаются. Этот автомобиль привлекает внимание своей надежностью и простотой в обслуживании.
Под капотом установлено 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 112 лошадиных сил. Этот атмосферный мотор работает в тандеме с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает тягу на передние колеса.
Машина также оснащена шестью подушками безопасности, системой контроля давления в шинах и предустановленной системой экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС, которую установили уже в России. Внешне автомобиль выглядит привычно для российских дорог, однако теперь доступен только по параллельному импорту и исключительно китайской сборки.
Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.
Такие товары часто называют товарами «серого рынка». Правовое регулирование данного вопроса неодинаково в различных государствах.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.