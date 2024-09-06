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В России быстро распродают Skoda Rapid 2024: ключевые особенности модели

Дилеры быстро распродают Skoda Rapid 2024 года
1:06
Авто

Недавно в Россию была завезена партия седанов Skoda Rapid 2024 года выпуска, собранных в Китае, через параллельный импорт. В автосалонах осталось всего несколько автомобилей по цене 2,38-2,4 млн рублей, так как запасы быстро распродаются. Этот автомобиль привлекает внимание своей надежностью и простотой в обслуживании.

Дилеры быстро распродают Skoda Rapid 2024 года
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Под капотом установлено 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 112 лошадиных сил. Этот атмосферный мотор работает в тандеме с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает тягу на передние колеса.

Машина также оснащена шестью подушками безопасности, системой контроля давления в шинах и предустановленной системой экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС, которую установили уже в России. Внешне автомобиль выглядит привычно для российских дорог, однако теперь доступен только по параллельному импорту и исключительно китайской сборки.

Уточнения

Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.
Такие товары часто называют товарами «серого рынка». Правовое регулирование данного вопроса неодинаково в различных государствах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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