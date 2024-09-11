Проблемные автоматические коробки передач: как избежать дорогих ремонтов

ТОП-20 автомобилей с самыми плохими АКПП

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Коробка передач — это важный узел автомобиля, напрямую влияющий на динамику, топливную эффективность и комфорт вождения. Особое внимание стоит уделить автоматическим трансмиссиям, вариаторам и роботам, так как они часто становятся источником проблем для автовладельцев. Портал njcar.ru составил список автомобилей с наиболее ненадёжными коробками передач, которые часто ломаются и требуют дорогостоящего ремонта.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Одной из самых известных проблемных коробок является 7-ступенчатая DSG DQ200 с двумя сухими сцеплениями от Volkswagen Group. Эта трансмиссия устанавливалась на переднеприводные автомобили с турбированными двигателями, включая Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf, и Volkswagen Passat. Проблемы с вибрациями, толчками при переключении и быстрым износом сцепления часто проявлялись уже к 100 000 км пробега.

Также негативную репутацию получили 6-ступенчатые коробки Hydra-matic GM 6T30/6T40, которые использовались на автомобилях Chevrolet Cruze, Opel Astra J и Opel Antara. Проблемы с перегревом и гидротрансформатором часто приводили к поломкам уже при пробегах до 40 000 км, и одна неисправность могла вызвать цепную реакцию, приводящую к серьёзным поломкам всей коробки.

Французская гидромеханическая коробка DP0/DP2/DP8/AL4, применяемая на Renault Duster, Logan, Sandero, а также на Nissan Almera, также не радовала автовладельцев. Толчки при переключении передач, низкая надёжность гидротрансформатора и быстро изнашивающиеся соленоиды часто доставляют массу неудобств.

Не отстаёт по количеству проблем и японский вариатор Jatco JF011E, который применялся на таких автомобилях, как Nissan X-Trail, Qashqai, Teana, Koleos, а также на Jeep Compass и Dodge Caliber. Уязвимые места вариатора проявляются при резких ускорениях и перегрузках: стальной ремень может начать проскальзывать, что приводит к повреждению шкивов и серьёзным поломкам.

Завершает список трансмиссия AMT с одним сцеплением от LADA Vesta. Несмотря на доступную цену, эта коробка передач демонстрирует плохую динамику и частые рывки при переключении передач. Проблемы с этой коробкой начинаются уже при пробегах от 10 000 км, что снижает комфорт и вызывает частые обращения в сервис.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

