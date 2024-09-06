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Простые шаги для подготовки автомобиля к осенним дождям

Почему стоит проверить топливный фильтр перед холодами
1:33
Авто

С наступлением осени водителям рекомендуется уделить внимание состоянию автомобиля, особенно перед холодами. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напомнил о необходимости проверить несколько ключевых элементов: дворники, топливный фильтр и аккумулятор.

Почему стоит проверить топливный фильтр перед холодами
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

По словам эксперта, после летних поездок, особенно если заправки были сомнительного качества, в топливный фильтр могла попасть вода или парафин. Это может затруднить запуск двигателя в холодное время года. Кроме того, перед наступлением дождливого сезона важно убедиться в исправности механизмов, отвечающих за работу стеклоочистителей, и заменить резинки, если они износились.

Как сообщает сайт Москва 24, рекомендуется заранее запастись зимней жидкостью для стеклоомывателей. Летний вариант подойдет до температуры в 10 градусов, но затем следует перейти на зимний, чтобы избежать проблем в холодную погоду. Ян Хайцеэр отметил, что зимняя жидкость не замерзает при минусовых температурах и справляется с дорожной грязью, в отличие от летней, которая больше подходит для очистки насекомых.

Эксперт добавил, что перед зимой стоит проверить аккумулятор, очистить радиатор от тополиного пуха и избегать езды по глубоким лужам на высокой скорости, так как это может привести к потере сцепления с дорогой и поломке двигателя.

сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Стеклоочиститель (также «дворники») — это устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла автомобиля. Все легковые и грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, поезда, самолёты и корабли оснащены стеклоочистителями, это нормативное требование.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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