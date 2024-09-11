Как продавцы скрывают дефекты двигателя перед продажей

Автоэксперт Антюфьев назвал четыре приема маскировки изношенного мотора

1:31 Your browser does not support the audio element. Авто

При продаже подержанных автомобилей недобросовестные продавцы нередко пытаются скрыть серьёзные проблемы с двигателем, отметил глава отдела оценки колесной техники группы компаний "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев. Одной из наиболее распространённых попыток является маскировка пониженного давления в цилиндрах двигателя.

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Антюфьев пояснил, что пониженное давление может быть вызвано несколькими причинами: потерей эластичности поршневых колец, неисправностью клапанного механизма или повреждением стенок цилиндров. Для того чтобы замаскировать эту проблему, некоторые продавцы прибегают к уловке — вводят в цилиндры моторное масло перед замером компрессии.

Это временно улучшает результаты проверки. Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперт рекомендует перед замерами дать мотору поработать 10-15 минут, чтобы масло распределилось по системе, и результаты были точными.

Ещё одной популярной уловкой является мойка двигателя перед продажей, чтобы скрыть утечки масла. Также могут использоваться специальные присадки, которые маскируют дымность двигателя.

Продавцы иногда применяют масло повышенной вязкости или даже масло для дизельных двигателей. Это позволяет временно снизить расход масла и уменьшить шумность работы двигателя, но такие меры лишь временно скрывают серьёзные проблемы, которые могут вскрыться через некоторое время после покупки.

Уточнения

Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor - "двигатель", от лат. mōtor - "приводящий в движение") и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

