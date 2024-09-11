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Неочевидная ошибка с номерным знаком, которая приведёт к серьёзным проблемам

ГАИ стала отбирать права за неправильное крепление номера на иностранных автомобилях
2:08
Авто

Многие водители полагают, что могут легко менять заводские рамки и крепления для номерного знака на своих автомобилях, не опасаясь последствий. Однако представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru разъяснил, что такие изменения могут привести к серьёзным последствиям, включая не только штрафы, но и лишение водительских прав.

ГАИ стала отбирать права за неправильное крепление номера на иностранных автомобилях
Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

Статья 12.2 КоАП РФ регулирует случаи управления транспортным средством с нечитаемыми, неправильно установленными или подложными номерами, а также номерами, закрытыми различными материалами или устройствами.

По правилам дорожного движения, номерные знаки должны быть видны на расстоянии 20 метров. Даже небольшой элемент, такой как листочек или грязь, закрывающая часть знака, может привести к серьёзным санкциям, вплоть до лишения прав. Особое внимание уделяется случаям, когда номерной знак грязный, а сам автомобиль чистый, что может быть расценено как намеренное загрязнение номера.

Интересный случай произошёл с водителем пикапа, который прикрепил номерной знак к подвижной подножке, так как на его автомобиле не было предусмотрено заводского места для знака. Такое решение было воспринято инспекторами как попытка скрыть номер от дорожных камер, что привело к судебному разбирательству и лишению прав.

Это демонстрирует, что любое нестандартное размещение номеров, даже если оно не связано с намерением нарушить закон, может вызвать подозрения и привести к санкциям.

Водителям следует избегать использования хомутов, плёнок или рамок, которые могут затруднить чтение номера, особенно в темное время суток. Также важно, чтобы специальные лампы для освещения номерного знака работали исправно, так как их отсутствие может привести к штрафам.

В случае, если номер нечитаем, суды могут квалифицировать нарушение по второй части статьи 12.2 КоАП РФ, что ведёт к более жёстким последствиям.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС). Обычно представляет собой металлическую пластину с нанесённым на неё регистрационным номером и буквенным кодом страны (или территории), где данный номер был выдан.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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