Остановка на парковке: что делать, если ДПС требует документы

ГАИ объяснила, должен ли водитель в припаркованной машине предъявлять документы

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

На дороге могут возникать самые разные ситуации, включая проверку документов у водителей в припаркованном автомобиле. Портал njcar.ru обратился к представителю ГАИ, чтобы выяснить, имеет ли сотрудник ДПС право требовать документы у человека, находящегося в припаркованной машине с выключенным двигателем.

Фото: freepik.com by frimufilms, PDM

Согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения, водитель — это лицо, которое управляет транспортным средством. Это означает, что если автомобиль стоит на месте, а двигатель выключен, то человек, находящийся за рулем, технически не считается водителем.

Однако это не исключает возможности предъявления документов в определённых случаях.

Инспектор ГАИ вправе потребовать документы, если имеются основания для этого. Например, если водитель нарушил правила при парковке, сотрудник полиции может запросить водительское удостоверение для составления протокола.

Также инспектор имеет право проверить документы, чтобы убедиться, что автомобиль не находится в розыске или на нём не наложены ограничения.

Интересен вопрос, связанный с алкогольным опьянением. Если водитель находится в припаркованном автомобиле с выключенным двигателем и инспектор подозревает его в нетрезвом состоянии, сотрудник не может лишить его прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, так как управление автомобилем в данный момент не происходит.

Если инспектор потребует пройти проверку на алкоголь, важно согласиться, но в протоколе следует отразить, что автомобиль был припаркован, а двигатель выключен на момент проверки.

Таким образом, наличие выключенного двигателя не всегда освобождает от необходимости предъявления документов, но важен контекст, в котором происходит взаимодействие с сотрудником полиции.