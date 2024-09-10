Как избежать аварии при обгоне грузовиков: водителям на заметку

Обгон крупногабаритных транспортных средств, таких как фуры и автобусы, требует от водителя повышенной концентрации и строгого соблюдения правил безопасности. В интервью для издания njcar.ru инспектор ГАИ рассказал о наиболее распространённых ошибках, которые совершают даже опытные водители при обгоне массивных грузовиков.
Самая частая ошибка — это слишком близкое приближение к задней части фуры перед обгоном. Такая манера сокращает обзор встречной полосы, что увеличивает риск столкновения с транспортным средством, неожиданно появившимся на встречке.
Водитель должен соблюдать достаточную дистанцию, чтобы иметь возможность заранее оценить ситуацию на дороге и безопасно выполнить манёвр.
Ещё одной распространённой ошибкой является выезд на встречную полосу без проверки обстановки в зеркалах. Водители могут не учитывать приближающиеся на высокой скорости автомобили сзади, что создаёт дополнительные риски. Поэтому перед началом обгона важно всегда проверять ситуацию в левом зеркале.
Не менее важным правилом является избегание одновременного обгона нескольких грузовиков. В таких ситуациях другие автомобилисты, возможно, тоже захотят обогнать, что может привести к опасной ситуации на дороге.
Обгон фуры, движущейся с большой скоростью, требует достаточной мощности автомобиля, особенно на подъёмах. Недостаток мощности может затянуть манёвр, что увеличивает риск аварии.
Кроме того, важно учитывать риск встречного обгона: если водитель замечает, что на встречной полосе другой автомобиль также начинает обгон, лучше вернуться на свою полосу, а не продолжать манёвр.
Нарушение этих правил может привести к штрафу по статье 12.15 КоАП РФ за неправильное расположение транспортного средства на дороге, встречный разъезд или обгон. Размер штрафа составляет от 1000 до 1500 рублей.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
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