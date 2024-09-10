Как избежать аварии при обгоне грузовиков: водителям на заметку

ГАИ стала штрафовать за неправильный обгон грузовиков в разрешённом месте

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Обгон крупногабаритных транспортных средств, таких как фуры и автобусы, требует от водителя повышенной концентрации и строгого соблюдения правил безопасности. В интервью для издания njcar.ru инспектор ГАИ рассказал о наиболее распространённых ошибках, которые совершают даже опытные водители при обгоне массивных грузовиков.

Фото: scania.com by Scania, CC BY-SA 4.0

Самая частая ошибка — это слишком близкое приближение к задней части фуры перед обгоном. Такая манера сокращает обзор встречной полосы, что увеличивает риск столкновения с транспортным средством, неожиданно появившимся на встречке.

Водитель должен соблюдать достаточную дистанцию, чтобы иметь возможность заранее оценить ситуацию на дороге и безопасно выполнить манёвр.

Ещё одной распространённой ошибкой является выезд на встречную полосу без проверки обстановки в зеркалах. Водители могут не учитывать приближающиеся на высокой скорости автомобили сзади, что создаёт дополнительные риски. Поэтому перед началом обгона важно всегда проверять ситуацию в левом зеркале.

Не менее важным правилом является избегание одновременного обгона нескольких грузовиков. В таких ситуациях другие автомобилисты, возможно, тоже захотят обогнать, что может привести к опасной ситуации на дороге.

Обгон фуры, движущейся с большой скоростью, требует достаточной мощности автомобиля, особенно на подъёмах. Недостаток мощности может затянуть манёвр, что увеличивает риск аварии.

Кроме того, важно учитывать риск встречного обгона: если водитель замечает, что на встречной полосе другой автомобиль также начинает обгон, лучше вернуться на свою полосу, а не продолжать манёвр.

Нарушение этих правил может привести к штрафу по статье 12.15 КоАП РФ за неправильное расположение транспортного средства на дороге, встречный разъезд или обгон. Размер штрафа составляет от 1000 до 1500 рублей.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.



