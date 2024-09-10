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Успеть до осенних заморозков: какие процедуры в авто нужно провести в первую очередь

Автоэксперт Хайцеэр напомнил о ключевых мерах подготовки авто к осени
1:46
Авто

С приближением холодов автовладельцам стоит уделить внимание подготовке своих машин к осенне-зимнему сезону. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в своём интервью рассказал о ключевых процедурах, которые помогут избежать проблем на дорогах в холодное время года.

Автоэксперт Хайцеэр напомнил о ключевых мерах подготовки авто к осени
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Одним из важнейших пунктов является проверка топливного фильтра. Хайцеэр подчёркивает, что после летних поездок, особенно если заправка осуществлялась на непроверенных станциях, в фильтр могла попасть вода или парафин. Эти примеси могут создать проблемы при низких температурах, препятствуя запуску двигателя.

Также необходимо проверить состояние дворников, поскольку осенью ожидается много осадков, и износившиеся резинки могут плохо справляться с очисткой стекла. Особое внимание следует уделить механизмам, которые приводят в движение дворники, чтобы они функционировали исправно.

Подготовка автомобиля к зиме также включает проверку аккумулятора и чистку радиатора от тополиного пуха и других загрязнений, которые могут ухудшить работу системы охлаждения. Кроме того, Хайцеэр рекомендует запастись зимней «незамерзайкой», так как при снижении температуры обычные летние стеклоочистители становятся неэффективными.

До середины осени можно использовать летний стеклоочиститель, но при температуре около 10 градусов уже стоит заменить его на зимний, который лучше справляется с низкими температурами.

Эти несложные процедуры помогут обеспечить надёжную работу автомобиля в холодное время года и избежать возможных поломок.

Уточнения

Двигатель внутреннего сгорания любого типа не создаёт вращающего момента в неподвижном состоянии. Прежде чем он начнёт работать, его нужно раскрутить с помощью внешнего источника энергии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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