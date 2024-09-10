Цены падают: топ-3 китайских кроссовера, которые стали доступнее в 2024 году

В России упали цены на большинство популярных 3-летних китайских кроссоверов

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В 2024 году российский рынок подержанных автомобилей из Китая показал значительный рост — спрос на такие машины увеличился на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. Одновременно с этим цены на многие популярные трехлетние кроссоверы снизились в среднем на 10 процентов.

Фото: flickr by RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0

Эти изменения можно объяснить несколькими факторами, включая рост цен на новые автомобили и трудности с покупкой и обслуживанием подержанных автомобилей европейских, японских и корейских брендов.

Среди наиболее заметных примеров — Haval Jolion, который в 2024 году прошёл рестайлинг, главным образом затронувший его дизайн. Этот кроссовер, оснащённый 1,5-литровым турбомотором, стал дешевле на 10 процентов, и его стоимость снизилась с 2,1 млн рублей до 1,9 млн рублей. Подобные изменения произошли и с Chery Tiggo 7, который потерял 3 процента в цене, а также Chery Tiggo 4, стоимость которого упала на 9 процентов.

Интересным исключением из этой тенденции стал Geely Monjaro, чья стоимость на вторичном рынке, напротив, выросла на 18 процентов, несмотря на то, что новый автомобиль стоит от 3,8 млн рублей у дилеров.

Это подтверждает, что китайские кроссоверы уверенно завоёвывают российский рынок, предлагая хорошее соотношение цены и качества, что делает их всё более популярными среди автомобилистов.

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors. Модель сменила в модельном ряду компании модель Haval H2.





Chery Tiggo 7 — выпускающийся с 2016 года компактный кроссовер китайского автопроизводителя Chery.





Geely Monjaro — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2022 года. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Geely Xingyue L, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.

