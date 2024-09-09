Паспорт на дороге: как новые правила усложняют жизнь автомобилистов

ГАИ стала штрафовать водителей за отсутствие паспорта

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Многие водители считают, что наличие водительского удостоверения достаточно для подтверждения личности на дороге. Однако судебная практика показывает, что это не всегда так. Портал njcar.ru сообщает, что в некоторых случаях инспекторы ГАИ могут требовать дополнительные документы, несмотря на предоставленные права и СТС.

Фото: wikimedia.org by Arkady2512, PDM

Недавний обзор судебной практики, опубликованный Верховным Судом РФ, подтвердил, что водителям иногда необходимо иметь при себе не только водительское удостоверение, но и паспорт, а при наличии — военный билет.

Примером такой ситуации является случай с водителем грузовика, перевозившим нефть в цистерне. Когда его остановил инспектор, он предъявил водительские права и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов. Однако у него не было удостоверения личности, и инспектор наложил штраф.

Первоначально суд отменил это решение, посчитав его неправомерным, но Верховный Суд поддержал позицию полиции, указав, что водительское удостоверение не является документом, подтверждающим личность, согласно действующему законодательству. Это было аргументировано тем, что в России удостоверение личности включают такие документы, как паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение личности, заграничный паспорт и военный билет. Водительские права в этот список не входят.

Таким образом, инспектор ДПС имеет право требовать паспорт для подтверждения личности. Это помогает исключить возможность подделки документов и защищает водителя от лишних обвинений. Если водитель не сможет предъявить паспорт, инспектор может инициировать задержание для дополнительной проверки.

Наличие паспорта при себе становится важным условием для избежания возможных неприятностей на дороге. Это не только соблюдение правил, но и способ избежать ненужных конфликтов и задержек.

Уточнения

Па́спорт (фр. passeport, итал. passaporto от лат. passer - проходить и port (порт) — ранее так называлось письменное разрешение на переход или "выход из порта") — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей. Паспорт указывает на гражданство, но не обязательно указывает на страну проживания.

