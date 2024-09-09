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Новые правила светофоров: как изменения защитят пешеходов и водителей

ГАИ предупредила водителей о важных нововведениях в работе светофоров
2:32
Авто

В ряде городов России происходит модернизация системы управления светофорами, нацеленная на повышение безопасности движения. Как сообщил представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru, одно из главных изменений касается отмены мигающего зелёного света, который теперь сразу переходит в жёлтый.

ГАИ предупредила водителей о важных нововведениях в работе светофоров
Фото: Wikipedia by Kryp, PDM

Это нововведение направлено на предотвращение рискованных манёвров водителей, стремящихся успеть проехать перекрёсток перед сменой сигнала.

Цель изменений — сократить количество ДТП на перекрёстках. По данным дорожных служб, отмена мигающего зелёного позволила снизить число водителей, пытающихся ускориться в конце зелёного сигнала, в 6,5 раз. Водителям теперь необходимо более строго следовать сигналам светофора, особенно учитывая, что жёлтый свет также считается запрещающим, как и красный.

За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении штраф может увеличиться до 5000 рублей или привести к лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Изначально мигающий зелёный сигнал служил для предупреждения водителей о скорой смене сигнала и необходимости плавно снижать скорость. Однако практика показала, что водители часто воспринимали это как сигнал к ускорению, что увеличивало риск аварийных ситуаций. Это особенно опасно на высоких скоростях, так как вероятность гибели пешехода при столкновении на скорости 80 км/ч достигает 60%.

Кроме того, на некоторых перекрёстках введён новый режим работы светофоров с длительным красным светом. Это новшество включает в себя трёхсекундную паузу, когда все направления движения получают красный сигнал. Такой подход позволяет предотвратить аварии на перекрёстках, вызванные нарушителями, внезапно выезжающими на перекрёсток.

Несмотря на изменение работы светофоров, общее время цикла их работы остаётся прежним.

Одновременно с этим на части светофоров была убрана индикация обратного отсчёта времени до смены сигнала. Хотя это вызвало недовольство среди водителей, привыкших к удобству счётчика, ГАИ утверждает, что это поможет исключить нарушение ПДД, связанное с попытками "проскочить" перекрёсток в последние секунды или начать движение заранее.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας "несущий") — устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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