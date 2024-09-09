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Как понять, что машина была в аварии: признаки, которые нельзя игнорировать

Эксперт Стрельбицкий назвал четыре признака восстановленного после аварии авто
1:11
Авто

По словам главы департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого, существует множество признаков, которые помогут определить, что автомобиль пережил серьёзное ДТП. Специалист указывает на важность внимания к зазорам между панелями кузова.

Эксперт Стрельбицкий назвал четыре признака восстановленного после аварии авто
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Если зазоры неравномерны или слишком велики, это может быть следствием некачественного восстановления после аварии.

Кроме того, стоит обращать внимание на дефекты кузова, особенно если они находятся в неожиданных местах, таких как пороги или подкрылки. Неравномерная окраска кузова также является веским аргументом для подозрений о прошлой аварии. Перекраска часто используется для маскировки следов повреждений после ДТП.

Важным аспектом также является состояние салона автомобиля. Вадим Стрельбицкий советует проверять наличие повреждений или следов ремонта внутри машины, что может свидетельствовать о последствиях аварии.

Эти советы помогут потенциальным покупателям избежать ошибок при выборе подержанного автомобиля и предотвратить покупку авто с серьёзными скрытыми дефектами.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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