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Эти ошибки при вождении на автомате могут привести к серьёзным авариям

Автоинструктор призвал не нажимать сразу две педали на машине с АКПП
1:47
Авто

Обучение в автошколах чаще всего проводится на автомобилях с механической трансмиссией, где водителю приходится работать с тремя педалями: газом, тормозом и сцеплением. Для этого нужно использовать обе ноги: одна управляет газом и тормозом, другая — сцеплением.

Автоинструктор призвал не нажимать сразу две педали на машине с АКПП
Фото: openverse by Jhcbs1019, CC BY-SA 4.0

Однако, когда водитель пересаживается за руль автомобиля с автоматической коробкой передач, необходимость использовать только одну ногу может стать неожиданным вызовом.

Когда водитель переключается с механической коробки на автоматическую, его мышечная память, развившаяся в процессе обучения на "механике", может сыграть злую шутку. Привычка использовать обе ноги остаётся, и многие водители, не осознавая этого, продолжают жать обе педали одновременно.

В результате в критических ситуациях они могут случайно нажать и на тормоз, и на газ. Это приводит к перегреву тормозной системы, что деформирует тормозные диски и колодки, увеличивая тормозной путь и создавая опасность аварии.

В старых моделях автомобилей такое поведение вызывает сильный износ не только тормозов и двигателя, но и коробки передач. Современные автомобили защищены от повреждений коробки передач, однако это не гарантирует полную безопасность для двигателя. При сильном и длительном нажатии на газ, обороты двигателя могут резко вырасти, что создаёт риск перегрева и выхода его из строя.

Чтобы избежать этих проблем и финансовых затрат на ремонт, важно заново освоить навыки управления при переходе с механики на автомат. Левую ногу нужно держать на специальной подставке, и ни в коем случае не использовать её во время вождения.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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