Эвакуатор повредил три автомобиля в Сочи во время погрузки неправильно припаркованного BMW

Небрежность водителя эвакуатора привела к повреждению трёх автомобилей в Сочи

0:48 Your browser does not support the audio element. Авто

В Центральном районе Сочи 5 сентября произошло необычное ДТП с участием эвакуатора, сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".

Фото: Telegram-канал «ЧП Сочи».

Водитель погрузил неправильно припаркованный белый BMW на платформу спецтехники, но не задвинул одну из опор в транспортное положение. Из-за этого выступающей конструкцией были повреждены три автомобиля.

На кадрах с места происшествия видно, что опора эвакуатора смяла багажный отсек отечественного ВАЗ-2114. Lada продвинулась вперёд и врезалась в Toyota Camry, проломив задний бампер седана. Toyota, в свою очередь, врезалась в стоящий перед ней Opel.

Ранее стало известно, что в России резко выросла стоимость всесезонных шин.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте. Перевозка может осуществляться посредством полной или частичной погрузки автомобиля, либо его буксировки. Эвакуатор оснащен специальной платформой с лебёдкой или манипулятором, обеспечивающим безопасную и эффективную транспортировку транспортных средств.





Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.



