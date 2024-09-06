Эвакуатор повредил три автомобиля в Сочи во время погрузки неправильно припаркованного BMW

В Центральном районе Сочи 5 сентября произошло необычное ДТП с участием эвакуатора, сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".
Водитель погрузил неправильно припаркованный белый BMW на платформу спецтехники, но не задвинул одну из опор в транспортное положение. Из-за этого выступающей конструкцией были повреждены три автомобиля.
На кадрах с места происшествия видно, что опора эвакуатора смяла багажный отсек отечественного ВАЗ-2114. Lada продвинулась вперёд и врезалась в Toyota Camry, проломив задний бампер седана. Toyota, в свою очередь, врезалась в стоящий перед ней Opel.
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Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте. Перевозка может осуществляться посредством полной или частичной погрузки автомобиля, либо его буксировки. Эвакуатор оснащен специальной платформой с лебёдкой или манипулятором, обеспечивающим безопасную и эффективную транспортировку транспортных средств.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
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