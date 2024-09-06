"Гниют даже новые": названы главные проблемы подержанных китайских автомобилей

Эксперт Шапарин: проблема подержанных китайских авто — качество металла

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Вторичный автомобильный рынок переполнен подержанными китайскими машинами. Насколько они надежны, Autonews.ru рассказали эксперты.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

По словам специалистов, главной проблемой "китайцев" является качество металла.

"Ключевая проблема — это качество металла. Все, что связано с коррозией, — бич таких автомобилей. Мы видим, что они гниют, гниют даже новые. В контуре 3-5-7 лет это неминуемо и очень больно отразится на состоянии кузова и на цене автомобиля. Я боюсь, что здесь мы увидим большую проблему", — отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

С ним согласен и автоподборщик, сооснователь СтопХлам ЦФО Никита Бетман. По его словам, ранние китайские модели в России имели ужасное качество кузова, поэтому сейчас они уже сгнили. Новые автомобили оцинкованы, но и у них могут быть проблемы, предупредил эксперт.

Бетман добавил, что у китайских автомобилей чаще всего ломаются элементы подвески и рулевого управления: лопаются пружины, стучат рулевые наконечники. Ряд недостатков допускается ещё на стадии проектирования: машины не предназначены для плохих дорог и российских климатических условий. На таких моделях даже карданы рвутся, отметил специалист.

"По подвеске проблемы начинаются в среднем на 25-40 тыс. км пробега. Кто как ездит. Кто-то ездит по большим городам, где дороги неплохие, кто-то по проселку — может за один год все убить", — отметил он, добавив, что подвески китайских машин "адаптированы слабовато".

Также большие опасения у экспертов вызывают моторы. У "китайцев" они в основном турбированные, с относительно небольшим ресурсом работы. На таких часто выходит из строя топливный насос высокого давления, пояснил Бетман. Он предупредил не заливать вместо 95-го бензина 92-й, так как мотор может заглохнуть в самый неподходящий момент.

"Сами по себе турбомоторы — не приговор: если заливать в них 100-й бензин, ресурс, по прикидкам подборщика, может достигать 200 тыс. км. Каких-то особых проблем с такими агрегатами не случится", — подчеркнул эксперт.

Наконец, электроника "китайцев" не приспособлена к российским реалиям, поэтому приборные панели у машин моргают, а сигнализации "глючат".

"Ситуация проста: нужно понимать, что автомобили, которые приезжают из Китая к нам, — это довольно дешевые автомобили, и поэтому надеяться на то, что они будут хорошими, на уровне премиальных "немцев", за цену которых их продают, не стоит", — пояснил Шапарин.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.



Пробле́ма (др.-греч. πρόβλημα — задача, задание) в широком смысле — сложный теоретический или практический нерешённый вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения; в жизни проблема формулируется в понятном для людей виде «знаю что, не знаю как», то есть известно, что нужно получить, но неизвестно, как это сделать.

