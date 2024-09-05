Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить дружбу в поездке: три важных совета для совместного путешествия
Риелтор посоветовала провести генеральную уборку перед продажей квартиры
Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй
Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
Новый вариант завтрака: оладьи с колбасно-сырной начинкой
Российские учёные создали инструмент для изучения прошлого нашей планеты
Мыши, держитесь подальше! Лучшая защита для ваших грядок — этот незаменимый овощ
Автоэксперт Погуляев рассказал, как избежать быстрого износа шин
ХК "Модо" попросил болельщиков собрать деньги на трансфер игрока

Юрист объяснил, как здание может стать участником ДТП

Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий
0:56
Авто

Водитель, поцарапавший автомобиль о забор или стену при выезде с парковки, может столкнуться с серьёзными последствиями, сообщает Общественная служба новостей. Несмотря на кажущуюся обычность ситуации, ограда или здание также считаются участниками ДТП.

Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, что согласно статье 12.27 КоАП РФ, если водитель покидает место ДТП, даже если оно произошло с неподвижным объектом, это может привести к лишению водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административному аресту до 15 суток.

Если водитель покинул место аварии, но есть доказательства его вины, ему грозит привлечение к ответственности. ДТП определяется тремя признаками: автомобиль, движение и причинённый ущерб, который может быть зафиксирован с помощью камер наблюдения.

Уточнения

Ущерб в гражданском праве — невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.
 

Административный арест — вид административного наказания в России и ряде других стран, заключающийся в содержании лица, совершившего административное правонарушение, в условиях изоляции от общества (применяется лишь в исключительных случаях и на срок до 15 суток, а за нарушение режима контртеррористической операции и участие в несанкционированном митинге — до 30 суток, назначается федеральным или мировым судьёй).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Последние материалы
Как сохранить дружбу в поездке: три важных совета для совместного путешествия
Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий
Риелтор посоветовала провести генеральную уборку перед продажей квартиры
Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй
Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
Новый вариант завтрака: оладьи с колбасно-сырной начинкой
Российские учёные создали инструмент для изучения прошлого нашей планеты
Мыши, держитесь подальше! Лучшая защита для ваших грядок — этот незаменимый овощ
Автоэксперт Погуляев рассказал, как избежать быстрого износа шин
ХК "Модо" попросил болельщиков собрать деньги на трансфер игрока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.