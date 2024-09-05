Юрист объяснил, как здание может стать участником ДТП

Водитель, поцарапавший автомобиль о забор или стену при выезде с парковки, может столкнуться с серьёзными последствиями, сообщает Общественная служба новостей. Несмотря на кажущуюся обычность ситуации, ограда или здание также считаются участниками ДТП.
Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, что согласно статье 12.27 КоАП РФ, если водитель покидает место ДТП, даже если оно произошло с неподвижным объектом, это может привести к лишению водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административному аресту до 15 суток.
Если водитель покинул место аварии, но есть доказательства его вины, ему грозит привлечение к ответственности. ДТП определяется тремя признаками: автомобиль, движение и причинённый ущерб, который может быть зафиксирован с помощью камер наблюдения.
Ущерб в гражданском праве — невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.
Административный арест — вид административного наказания в России и ряде других стран, заключающийся в содержании лица, совершившего административное правонарушение, в условиях изоляции от общества (применяется лишь в исключительных случаях и на срок до 15 суток, а за нарушение режима контртеррористической операции и участие в несанкционированном митинге — до 30 суток, назначается федеральным или мировым судьёй).
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.