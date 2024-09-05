Юрист объяснил, как здание может стать участником ДТП

Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий

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Водитель, поцарапавший автомобиль о забор или стену при выезде с парковки, может столкнуться с серьёзными последствиями, сообщает Общественная служба новостей. Несмотря на кажущуюся обычность ситуации, ограда или здание также считаются участниками ДТП.

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Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, что согласно статье 12.27 КоАП РФ, если водитель покидает место ДТП, даже если оно произошло с неподвижным объектом, это может привести к лишению водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административному аресту до 15 суток.

Если водитель покинул место аварии, но есть доказательства его вины, ему грозит привлечение к ответственности. ДТП определяется тремя признаками: автомобиль, движение и причинённый ущерб, который может быть зафиксирован с помощью камер наблюдения.

Уточнения

Ущерб в гражданском праве — невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.





Административный арест — вид административного наказания в России и ряде других стран, заключающийся в содержании лица, совершившего административное правонарушение, в условиях изоляции от общества (применяется лишь в исключительных случаях и на срок до 15 суток, а за нарушение режима контртеррористической операции и участие в несанкционированном митинге — до 30 суток, назначается федеральным или мировым судьёй).



