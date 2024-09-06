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Три главных предмета, которые стоит иметь в багажнике автомобиля с наступлением осени

Осеннее "спасение" в багажнике: 3 незаменимых вещи для водителя
2:01
Авто

Наступление осеннего сезона требует от автомобилистов особой подготовки. Изменение погодных условий и дорожной обстановки делают необходимым наличие в багажнике нескольких важных вещей, которые могут выручить водителя в непредвиденных ситуациях.

Осеннее "спасение" в багажнике: 3 незаменимых вещи для водителя
Фото: Wikipedia by Magnus Bäck, PDM

1. Набор инструментов для оказания первой помощи

Первым делом рекомендуется иметь в багажнике набор для оказания первой медицинской помощи. В начале осени, когда погода становится более прохладной и дождливой, риск возникновения различных аварийных ситуаций значительно возрастает. Набор должен включать бинты, антисептические средства, лейкопластырь, жгут, термометр и другие необходимые предметы. Это может спасти жизнь пострадавшему в случае ДТП.

2. Тёплые вещи

Помимо медицинских средств, в багажнике обязательно должны находиться теплые вещи. Даже если поездка запланирована в пределах города, непогода или поломка автомобиля могут привести к вынужденному ожиданию ремонта или эвакуатора. Теплое одеяло, плед или куртка помогут водителю и пассажирам согреться и комфортно переждать трудную ситуацию.

3. Аварийный знак и буксировочный трос

Ещё один важный предмет, который стоит положить в багажник — аварийный знак с мигающими огнями. Он поможет обозначить место вынужденной остановки автомобиля на дороге в плохую погоду или при недостаточной видимости. Также не лишним будет иметь под рукой буксировочный трос на случай необходимости буксировки или вытаскивания застрявшего автомобиля.

Соблюдение этих простых рекомендаций значительно повысит уровень безопасности и комфорта водителя в начале осени, когда погодные условия становятся более сложными и непредсказуемыми. Заблаговременная подготовка автомобиля поможет избежать многих неприятностей в дороге.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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