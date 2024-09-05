Toyota разрабатывает систему записи данных о ДТП

Как система видеофиксации Toyota поможет сделать дороги безопаснее

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В Toyota предложили использовать систему, которая будет записывать аудио и видео с транспортных средств, сообщает auto.mail.ru.

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Это позволит специалистам более точно анализировать аварийные ситуации и совершенствовать организацию дорожного движения.

По задумке компании, автомобиль будет фиксировать каждую секунду с момента потери управления до столкновения. Все данные будут храниться в "чёрном ящике" автомобиля или передаваться на подключённые мобильные устройства, а затем загружаться на удалённый сервер. При этом в Toyota рассматривают возможность использования технологии блокчейна для обработки данных, что повысит их конфиденциальность.

Важно отметить, что записывать такие данные будут не только автомобили-участники ДТП, но и все транспортные средства вокруг. Первый автомобиль, который заметит аварию, даст сигнал о начале записи всем машинам в пределах определённой геозоны. Таким образом, все транспортные средства в этой зоне смогут записать происшествие с разных ракурсов от начала и до конца.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.



Блокче́йн (англ. blockchain, изначально block chain — цепь из блоков) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих какую-либо информацию.

