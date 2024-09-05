Цены на китайские автомобили в России: падение стоимости подержанных кроссоверов

Рыночная динамика цен на китайские кроссоверы

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Цены на новые автомобили продолжают расти, а закупка и обслуживание подержанных машин из Европы, Японии и Кореи становится все более сложной из-за санкций. В связи с этими обстоятельствами, российские покупатели все чаще обращают внимание на китайские автомобили с пробегом.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Журнал 110 KM. RU проанализировал свои объявления о продаже подержанных автомобилей и выявил тренды в изменении цен на китайские кроссоверы за последние три года.

Haval Jolion

Наиболее доступный кроссовер в российском ассортименте Haval, в начале 2024 года получил рестайлинг, коснувшийся главным образом дизайна. Машины с 1,5-литровым турбомотором доступны как в переднеприводной, так и в полноприводной версии. Цены на новые модели начинаются от 1 899 000 рублей.

Цены на трехлетние модели Haval Jolion с начала года упали на 10%. В январе 2024 года стоимость кроссовера 2021 года составляла 2,1 млн рублей, а к августу она снизилась до 1,9 млн рублей.

Chery Tiggo 7

В России в 2019 году, известен своим дизайном, разработанным американским дизайнером Джеймсом Хоупом. Цены на подержанные модели 2021 года выпуска с начала 2024 года снизились лишь на 3%, до 1,95 млн рублей.

Chery Tiggo 4

Появившийся на рынке вслед за Tiggo 7, стал популярен благодаря сочетанию цены и характеристик. Цены на подержанные автомобили снизились на 9% с начала года.

Geely Monjaro

Вышедший на рынок в 2022 году, продолжает дорожать вторично, в отличие от других моделей. Цены на подержанные автомобили подскочили на 18% за восемь месяцев 2024 года.

Changan CS35 Plus

Продажи которого начались в 2019 году, также столкнулся с снижением цен на подержанные автомобили на 8% с начала года.

Уточнения

Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile занимала 9-е место по объёму продаж за 2021 год, 959 тыс. автомобилей (из них 41 тыс. — в России). Основными типами автомобилей компании являются внедорожники (около половины продаж), а также седаны и микрофургоны.

В Мексике марка носит название Chirey, более близкое к оригинальному китайскому прочтению названия, поскольку слово Chery могло вызвать юридический конфликт с Chevrolet.





Автомобильная промышленность Китая (КНР) имеет длинную историю. Первый китайский автомобиль был сделан в 1931 году, но днём рождения китайской автоиндустрии принято считать 15 июня 1953 года, когда в Чанчуне заработал «Автомобильный завод № 1».

