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Как выбрать хороший подержанный автомобиль: эксперт дал простые советы по выбору

Автоюрист Славнов посоветовал не покупать подержанные авто у молодых людей
Авто

При покупке авто с пробегом не стоит отбрасывать непопулярные бренды или модели, рассказал NewsInfo.Ru автоюрист Дмитрий Славнов. Он дал советы по выбору подержанного автомобиля.

Автоюрист Славнов посоветовал не покупать подержанные авто у молодых людей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт подчеркнул, что качество б/у машины зависит не от марки, а от того, кто был предыдущим хозяином.

"Самое главное, как за этой машиной ухаживали, кто управлял, и кто был собственником", — отметил он.

По словам Славнова, лучше воздержаться от покупки автомобиля, бывшего в руках молодых людей или рабочим транспортом в организациях. Лучше всего приобрести авто у пожилых людей или аккуратных автоледи, посоветовал он.

Эксперт отметил, что у каждого бренда есть свои достоинства и недостатки.

"Мне, кстати, очень нравится LADA Vesta, очень хорошая машина. Она комфортабельная, приземистая, удобная, она очень экономически целесообразна, на нее куча запчастей на каждом углу есть, и перебоя с запчастями нет, любой сервис берет ее в ремонт и за минимальные деньги", — поделился автоюрист.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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