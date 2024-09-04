"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора

Автоэксперт Моржаретто: повышение утильсбора вызовет рост цен на машины

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В 2024 году цены на автомобили в России существенно вырастут из-за анонсированного повышения ставки утильсбора с 1 октября. По этой причине россияне начали активно покупать новые машины, рассказал Общественной Службе Новостей заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Он отметил, что ажиотажного спроса на новые авто ждать не стоит, так как цены уже и так высоки, а повышение ключевой ставки Банком России сделало автокредиты менее доступными для российских водителей.

Законопроект о повышении утильсбора пока что находится на стадии обсуждения. В случае его одобрения правительством, с 1 октября 2024 года все автомобили в подорожают. При этом ставка будет ежегодно индексироваться - на какой-нибудь китайский автомобиль к 2023 году утильсбор составит более миллиона рублей.

«Цены на рынке автомобилей сейчас пока достаточно стабильны в силу того, что установилось хрупкое равновесие между спросом и предложением. Но оно всячески нарушается, причем, к сожалению, со стороны государства. Во-первых, учётная ставка очень высока. Соответственно, и кредит сейчас дорогой. Во-вторых, учётную ставку обещают поднять еще выше. Что будет в этом случае, я даже боюсь предположить», — признался Моржаретто.

Эксперт отметил, что авторынке уже начинается спекуляция: в панике россияне спешат покупать машины, даже если у них нет особой потребности в транспортном средстве.

При этом, по словам Моржаретто, активность покупателей ещё очень слаба. РОАД ожидает, что повышение ставки утильсбора и ключевой ставки вдвое сократит число россиян, желающих купить новый автомобиль.

«Цены будут расти, но не ступенькой. Стоимость каких-то машин вырастет сразу – в основном тех, которые привозят по параллельному импорту, если нет их запаса. А если запас есть, то, соответственно, цены будут расти потихоньку», - прогнозирует эксперт.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория.

