"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора

В 2024 году цены на автомобили в России существенно вырастут из-за анонсированного повышения ставки утильсбора с 1 октября. По этой причине россияне начали активно покупать новые машины, рассказал Общественной Службе Новостей заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто.
Он отметил, что ажиотажного спроса на новые авто ждать не стоит, так как цены уже и так высоки, а повышение ключевой ставки Банком России сделало автокредиты менее доступными для российских водителей.
Законопроект о повышении утильсбора пока что находится на стадии обсуждения. В случае его одобрения правительством, с 1 октября 2024 года все автомобили в подорожают. При этом ставка будет ежегодно индексироваться - на какой-нибудь китайский автомобиль к 2023 году утильсбор составит более миллиона рублей.
«Цены на рынке автомобилей сейчас пока достаточно стабильны в силу того, что установилось хрупкое равновесие между спросом и предложением. Но оно всячески нарушается, причем, к сожалению, со стороны государства. Во-первых, учётная ставка очень высока. Соответственно, и кредит сейчас дорогой. Во-вторых, учётную ставку обещают поднять еще выше. Что будет в этом случае, я даже боюсь предположить», — признался Моржаретто.
Эксперт отметил, что авторынке уже начинается спекуляция: в панике россияне спешат покупать машины, даже если у них нет особой потребности в транспортном средстве.
При этом, по словам Моржаретто, активность покупателей ещё очень слаба. РОАД ожидает, что повышение ставки утильсбора и ключевой ставки вдвое сократит число россиян, желающих купить новый автомобиль.
«Цены будут расти, но не ступенькой. Стоимость каких-то машин вырастет сразу – в основном тех, которые привозят по параллельному импорту, если нет их запаса. А если запас есть, то, соответственно, цены будут расти потихоньку», - прогнозирует эксперт.
Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.