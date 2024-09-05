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Хитрость, которая спасёт ваши подстаканники от загрязнения в машине

Эффективный лайфхак для автомобилистов: как обеспечить чистоту подстаканников
2:35
Авто

Наверное, каждый водитель знает, насколько быстро могут загрязняться подстаканники в автомобиле. Разлитые напитки, крошки от снеков, пыль — всё это оседает в этих маленьких углублениях, превращая их в источник вечной грязи. Но есть простой и эффективный способ, который поможет содержать подстаканники в машине всегда чистыми.

Эффективный лайфхак для автомобилистов: как обеспечить чистоту подстаканников
Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

Проблема грязных подстаканников

Подстаканники в автомобиле — незаменимый атрибут, особенно в дальних поездках, когда за рулем хочется иметь под рукой любимый напиток. Однако эти емкости зачастую быстро превращаются в грязные, липкие ловушки для мусора.

Причин тому несколько:

  1. Разливы напитков. Неаккуратные движения или резкая езда могут привести к проливанию жидкости.
  2. Осыпание крошек. Во время еды за рулем частички пищи неизбежно попадают в подстаканники.
  3. Накопление пыли. Без постоянной чистки в них скапливается дорожная грязь.

Результат — неприглядный, а порой и неприятный на ощупь вид, который портит эстетику салона авто.

Как решить проблему? Простой трюк

Чтобы раз и навсегда избавиться от вечно грязных подстаканников, попробуйте этот простой и эффективный трюк:

Возьмите силиконовые формочки для льда или маленькие резиновые коврики и поместите их в подстаканники.

Преимущества такого решения:

  • Защита от разливов. Силикон или резина не дают жидкости растекаться по всему подстаканнику.
  • Предотвращение скопления крошек. Рельефная поверхность формочек/ковриков не позволяет осыпавшемуся мусору скапливаться.
  • Лёгкость очистки. Грязь не въедается в гладкие поверхности, а при необходимости формочки/коврики легко вынимаются и моются.
  • Длительный срок службы. Качественные силиконовые или резиновые изделия служат годами.

Кроме того, такое решение придает эстетичный вид подстаканникам, сразу освежая интерьер автомобиля.

Как использовать этот трюк?

Чтобы воспользоваться данным способом, просто:

  • Выберите подходящие силиконовые формочки или резиновые коврики нужного размера.
  • Поместите их в подстаканники вашего автомобиля, надежно зафиксировав.
  • Используйте емкости для напитков как обычно — теперь вы забудете о проблеме грязи!
  • При необходимости легко вытаскивайте формочки/коврики, мойте их и возвращайте на место.

Уточнения

Салон — основное внутреннее пространство автомобиля, предназначенное для размещения либо только пассажиров, либо пассажиров и водителя автомобиля. Салон бывает у автобусов, троллейбусов и легковых автомобилей. В грузовом автомобиле место для размещения водителя называется кабиной.

Что сделать чтобы подстаканники в автомобиле были всегда чистыми?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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