Хитрость, которая спасёт ваши подстаканники от загрязнения в машине

Наверное, каждый водитель знает, насколько быстро могут загрязняться подстаканники в автомобиле. Разлитые напитки, крошки от снеков, пыль — всё это оседает в этих маленьких углублениях, превращая их в источник вечной грязи. Но есть простой и эффективный способ, который поможет содержать подстаканники в машине всегда чистыми.
Подстаканники в автомобиле — незаменимый атрибут, особенно в дальних поездках, когда за рулем хочется иметь под рукой любимый напиток. Однако эти емкости зачастую быстро превращаются в грязные, липкие ловушки для мусора.
Результат — неприглядный, а порой и неприятный на ощупь вид, который портит эстетику салона авто.
Чтобы раз и навсегда избавиться от вечно грязных подстаканников, попробуйте этот простой и эффективный трюк:
Возьмите силиконовые формочки для льда или маленькие резиновые коврики и поместите их в подстаканники.
Кроме того, такое решение придает эстетичный вид подстаканникам, сразу освежая интерьер автомобиля.
Чтобы воспользоваться данным способом, просто:
Салон — основное внутреннее пространство автомобиля, предназначенное для размещения либо только пассажиров, либо пассажиров и водителя автомобиля. Салон бывает у автобусов, троллейбусов и легковых автомобилей. В грузовом автомобиле место для размещения водителя называется кабиной.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.