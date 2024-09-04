Во Владивостоке выпускают новые модели автобусов на заводе Mazda-Sollers

Новый этап развития завода Mazda-Sollers во Владивостоке

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

На бывшем заводе Mazda в России начали производить автобусы.

Фото: sollers is licensed under Free More info

На предприятии Mazda-Sollers во Владивостоке началось производство двух моделей автобусов: туристического Sollers SA9 и междугороднего Sollers SA6.

В планах выпускать до 1500 машин в год, как сообщает пресс-служба завода.

Эти автобусы были заимствованы у восточного партнёра, но проект предусматривает постепенное увеличение уровня локализации производства.

Продажи стартуют в декабре 2024 года.

Туристический автобус Sollers SA9 длиной 12 метров оснащён дизельным двигателем мощностью 370 лошадиных сил. Междугородный автобус Sollers SA6 представлен в двух вариантах длины — 12 и 9 метров. У более длинной версии мощность двигателя составляет 330 лошадиных сил, а у короткой — 245 лошадиных сил. Количество пассажирских мест в этих автобусах — 35 и 51 соответственно.

Уточнения

Mazda Motor Corporation (яп. マツダ株式会社 мацуда кабусики-гайся), кратко: Mazda (рус. «Ма́зда») — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда». Штаб-квартира расположена в посёлке Футю, уезд Аки, префектура Хиросима, Япония. Входит в кэйрэцу Sumitomo.



Партнёр (фр partenaire — участник): компаньон по бизнесу. Член какого-либо партнёрства.



