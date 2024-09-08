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Пять простых правил для продления жизни ваших тормозных дисков

Водителям назвали 5 способов продлить срок службы тормозных дисков
2:30
Авто

Тормозные диски — это важнейшая часть системы безопасности автомобиля, требующая регулярного обслуживания и замены. Хотя существует рекомендованный график для замены тормозных дисков, их реальный срок службы во многом зависит от стиля вождения и условий эксплуатации.

Водителям назвали 5 способов продлить срок службы тормозных дисков
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Стоимость новых дисков и работы по их установке может быть довольно высокой, поэтому многие водители стремятся продлить их ресурс. Это возможно, если следовать нескольким простым рекомендациям.

Одной из главных причин ускоренного износа тормозных дисков является агрессивный стиль вождения. Как сообщает издание naavtotrasse. ru, частые резкие торможения и быстрые ускорения создают избыточную нагрузку на тормоза. Это ведет к быстрому износу не только дисков и колодок, но и всей ходовой части автомобиля.

Своевременная замена тормозных колодок также играет решающую роль в продлении жизни дисков. Если продолжать ездить с сильно изношенными колодками, это может привести к повреждению поверхности тормозных дисков. Также регулярная проверка и ремонт суппортов критично важны.

Заклинившие или поврежденные суппорты могут значительно сократить срок службы дисков и увеличить расходы на ремонт.

Еще один фактор, ускоряющий износ тормозных дисков — это эксплуатация автомобиля в условиях, где присутствуют вода и грязь. Проезд через глубокие лужи или грязные участки дороги может вызвать быстрый износ тормозных дисков. Важно избегать резкого торможения в таких условиях, так как это может привести к деформации дисков, что негативно скажется на безопасности автомобиля.

Особого внимания требуют тормозные диски зимой. Перед тем как поставить автомобиль на ручной тормоз, рекомендуется дать задним дискам время остыть и высохнуть, чтобы избежать примерзания колодок к дискам. Для этого достаточно подождать всего 2-3 минуты.

Замена тормозных дисков не должна откладываться, а выбор деталей требует особой внимательности. Специалисты рекомендуют протачивать тормозные диски после пробега 70-80 тысяч километров, а заменять их новыми через каждые 120-150 тысяч километров. При этом важно выбирать качественные детали от проверенных брендов.

Уточнения

Тормозной диск или же дисковый тормозной механизм или дисковые тормоза — основной элемент дисковой тормозной системы. Предоставляющий из себя вращающаяся часть дисковой системы, к которой при помощи привода прижимаются неподвижные тормозные колодки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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