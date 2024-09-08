Почему эвакуаторщики тоже могут быть оштрафованы? Водители нашли лазейку

Российские водители стали мстить эвакуаторам за хамское поведение

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В последнее время участились случаи мошенничества среди недобросовестных эвакуаторщиков, которые находят хитрые способы заработка на водителях. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, как автовладельцы могут защититься от незаконных действий эвакуаторных служб и как привлечь мошенников к ответственности.

Фото: openverse by Stolbovsky, CC BY-SA 3.0

Одна из популярных схем выглядит следующим образом: эвакуатор подъезжает к неправильно припаркованному автомобилю, но вместо того чтобы забрать его, остается неподалеку. В этот момент помощник водителя эвакуатора звонит владельцу машины, используя контактный номер, который был оставлен под лобовым стеклом или найден в базе данных.

Он сообщает, что автомобиль вот-вот эвакуируют, и предлагает за вознаграждение предотвратить это действие. Обычно сумма "откупа" варьируется от двух тысяч рублей, и мошенники адаптируют ее в зависимости от стоимости автомобиля.

Чтобы не стать жертвой такой схемы, водителям советуют внимательно следить за тем, чтобы автомобиль всегда был припаркован в разрешенных местах. Если же поступает звонок с требованием денег, важно не поддаваться панике. В таких случаях лучше подать жалобу в органы ГАИ.

Для установления факта мошенничества необходимо собрать доказательства, такие как запись телефонного разговора с мошенником и видеозапись, подтверждающая, что эвакуатор находится рядом с автомобилем в момент звонка. ГАИ может запросить у Администрации парковочного пространства (АМПП) данные о водителе эвакуатора, что поможет подтвердить жалобу.

Автовладельцы могут подавать жалобы через официальное приложение МВД России для смартфонов — все обращения, отправленные через это приложение, имеют статус официальных.

Интересно, что автомобилисты нашли законный способ наказать недобросовестных эвакуаторщиков. Эвакуаторы, часто стоящие на узких улицах или островках безопасности с выключенными проблесковыми маячками, сами нарушают правила парковки.

Многие водители в Москве стали использовать приложение "Помощник Москвы" для фиксации таких нарушений, что позволяет штрафовать эвакуаторщиков за нарушения, как и любых других участников дорожного движения.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

