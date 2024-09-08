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Эти пять признаков говорят о том, что ваш салонный фильтр нуждается в срочной замене

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2:00
Авто

Современные автомобили оснащены специальными салонными фильтрами, которые защищают внутреннее пространство автомобиля от вредных факторов внешней среды, таких как запахи, пыль и бактерии. Директор сети автосервисов в интервью с изданием njcar.ru поделился пятью признаками, которые свидетельствуют о необходимости срочной замены фильтра.

Водителей призвали срочно менять салонный фильтр в 5 ситуациях
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первым и наиболее заметным признаком является появление неприятного запаха в салоне. Это может свидетельствовать о том, что фильтр загрязнился и перестал эффективно выполнять свою функцию. Если фильтр не заменить вовремя, в нем может начать развиваться плесень, что приведет не только к ухудшению запаха, но и к возможным проблемам со здоровьем пассажиров.

Еще один тревожный сигнал — это проникновение пыли и грязи в салон при включении вентиляции. Это означает, что фильтр полностью забит и больше не фильтрует воздух должным образом, что ведет к снижению эффективности работы системы вентиляции.

Громкий шум вентилятора печки также может указывать на засорение фильтра. Засоренный фильтр создает дополнительную нагрузку на вентилятор, что увеличивает его износ и сокращает срок службы.

Запотевание стекол — еще один признак того, что фильтр перестал справляться с задачей. Неправильная работа системы вентиляции и кондиционера, вызванная загрязненным фильтром, приводит к недостаточному циркулированию воздуха, что вызывает запотевание.

Наконец, если при максимальном включении обдува из дефлекторов едва дует воздух, это явный признак того, что фильтр забит и нуждается в замене.

Производители автомобилей рекомендуют заменять салонные фильтры каждые 15 000–20 000 километров. Однако, в условиях города, где воздух более загрязнен, стоит проводить замену чаще.

Уточнения

Салон — основное внутреннее пространство автомобиля, предназначенное для размещения либо только пассажиров, либо пассажиров и водителя автомобиля. Салон бывает у автобусов, троллейбусов и легковых автомобилей. В грузовом автомобиле место для размещения водителя называется кабиной.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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