Эти продукты могут лишить вас прав: неожиданные факты

ГАИ назвала продукты и лекарства, на которые срабатывает алкотестер

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Некоторые продукты и напитки, которые мы употребляем ежедневно, могут стать причиной нежелательных проблем для водителей на дороге. Например, черный хлеб, йогурты и даже некоторые лекарства могут привести к ложным срабатываниям алкотестеров, обнаруживающих следы алкоголя в выдохе. Сотрудники ГАИ могут выписать штраф или даже аннулировать водительские права, несмотря на то, что водитель не употреблял алкоголь.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

В таких случаях придется проходить медицинское освидетельствование, чтобы доказать свою невиновность. Важно помнить, что отказ от освидетельствования автоматически приводит к лишению прав на срок от полутора до двух лет.

Распространенное заблуждение заключается в том, что допустимо употребление небольшого количества алкоголя перед вождением, если учесть физические параметры водителя. Однако законодательство четко запрещает управление автомобилем в состоянии даже легкого опьянения, и любые следы алкоголя в выдохе могут привести к последствиям.

Нормы содержания алкоголя в организме настолько строги, что даже трезвый человек может столкнуться с проблемами при проверке. Например, лекарственные препараты на основе спирта, такие как "Корвалол", могут дать 0,1 промилле. Бананы, йогурты, хлеб с колбасой, а также сигареты могут привести к увеличению этого значения до 0,2 промилле.

Даже популярные сладости, такие как "ромовая баба" или мятные леденцы, могут поднять показатели на 0,3 или 0,2 промилле соответственно.

Опасными оказываются и напитки. Кефир, квас, айран, кумыс и безалкогольное пиво могут стать причиной показаний до 0,6 промилле. Стакан фруктового сока, постоявший на солнце, также может увеличить содержание алкоголя до 0,4 промилле, что может привести к серьезным последствиям.

Тем не менее, показания алкотестера сами по себе не являются основанием для лишения водительских прав. Для этого необходимо пройти медицинское освидетельствование, которое точно определит наличие алкоголя в крови. Если же водитель уверен в своей трезвости, необходимо проверить, соответствует ли алкотестер всем стандартам, опломбирован ли он, и была ли одноразовая трубка распечатана в его присутствии.

Процедура должна проводиться с участием свидетелей или с видеозаписью, чтобы избежать ошибок и недоразумений.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.

