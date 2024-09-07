Ошибки водителей: как аккуратное вождение сокращает срок службы подвески

ГАИ рассказала, как пенсионерское и агрессивное вождение убивает автомобиль

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Многие водители убеждены, что как аккуратное, так и агрессивное вождение могут негативно сказаться на подвеске автомобиля. Однако инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru прояснил, насколько это утверждение верно. Например, те, кто едет через "лежачие полицейские" слишком медленно, часто полагают, что таким образом продлевают срок службы автомобиля. Однако постоянная однообразная нагрузка на амортизаторы и другие компоненты шасси может привести к преждевременному износу.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Из-за малого хода амортизатора при медленном движении может образоваться износ в виде ступеньки на внутренней поверхности, что в случае резкого удара, например, при попадании в яму, приведет к повреждению и возможному выходу стойки из строя.

Также это касается и шаровых опор. При осторожном вождении на шарнире может образоваться канавка, в которой выдавливается и пересыхает смазка. Таким образом, даже аккуратные водители могут столкнуться с поломками при минимальном пробеге, несмотря на бережное отношение к автомобилю.

На противоположной стороне спектра находятся водители, которые уверены, что агрессивная езда не наносит большого вреда подвеске. Игнорирование торможения перед неровностями, резкое прохождение поворотов и движение на высоких скоростях по плохим дорогам наносят подвеске критические удары.

Амортизаторы и другие элементы шасси подвергаются мощным ударам, что ведет к их ускоренному износу. Более того, такой стиль езды снижает устойчивость и надёжность ходовой части.

Некоторые водители предпочитают проезжать препятствия, такие как рельсы или "лежачие полицейские", по диагонали, чтобы снизить нагрузку на подвеску. Это действительно уменьшает удары и делает поездку комфортнее, но при этом увеличивает нагрузку на стабилизатор поперечной устойчивости и амортизаторы.

Основной совет для продления срока службы подвески — это поддержание баланса между аккуратной и агрессивной ездой. Подвеска должна работать в условиях, максимально приближенных к реальным, а не только в идеальных или критических ситуациях. Избегание чрезмерных нагрузок, как медленных, так и быстрых, является ключом к длительной эксплуатации компонентов подвески.

Уточнения

Подве́ска (система подрессо́ривания для гусеничных транспортных средств или рессо́рное подве́шивание для рельсовых транспортных средств) — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами (колёсами, катками, лыжами и т. п.). Подвеска предназначена для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного распределения их на опорные элементы при движении, также служит для повышения тяговых качеств машины.

