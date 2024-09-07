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Металлический звон из-под капота: когда стоит срочно ехать в сервис

Моторист рассказал, чем опасен металлический звон после запуска двигателя
2:10
Авто

Когда водитель запускает двигатель, иногда можно услышать металлический звон или цоканье, что может быть признаком проблем с мотором. Эти звуки, как правило, проявляются сразу после запуска двигателя и могут либо исчезнуть, либо стать тише или, наоборот, усилиться по мере прогрева.

Моторист рассказал, чем опасен металлический звон после запуска двигателя
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Моторист профильного автосервиса в интервью порталу njcar.ru пояснил, что причины таких звуков могут быть различными, и важно их вовремя распознать.

Одной из возможных причин металлического звона могут быть детонационные стуки, которые возникают из-за задержки воспламенения топлива в цилиндрах. Этот эффект может исчезать после того, как мотор прогреется, но если это продолжается, проблема может заключаться в использовании некачественного топлива или бензина с низким октановым числом.

К примеру, если машина требует АИ-95, а вы заправляете АИ-92, это может вызвать подобные звуки и в дальнейшем привести к повреждению двигателя при длительном использовании низкооктанового топлива.

Еще одна причина металлического звона — это работа гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Если уровень масла в двигателе низкий или его замена откладывается, звуки могут сохраняться до тех пор, пока мотор не прогреется. Регулярная проверка уровня масла и его замена помогут избежать подобных проблем.

Если мотор исправен, но после холодного запуска слышен лёгкий металлический стук, это может быть связано с тепловыми зазорами клапанов. В такой ситуации лучше не затягивать с визитом в автосервис, чтобы выполнить регулировку клапанов и устранить причину.

Однако, если металлический звук усиливается по мере прогрева двигателя, это может свидетельствовать о серьёзных неисправностях, таких как износ поршней или проблемы с поршневыми кольцами. Это уже требует капитального ремонта, и откладывать его не стоит.

Промедление может привести к более серьёзным поломкам на дороге и необходимости вызова эвакуатора.

Уточнения

Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor - "двигатель", от лат. mōtor - "приводящий в движение") и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

Капот автомобиля представляет собой кузовную деталь, защищающую двигатель и другие элементы моторного отсека автомобиля от негативного воздействия внешних факторов.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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