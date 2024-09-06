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Простая ошибка водителей: что нужно знать о досмотре и осмотре

ГАИ просит показать багажник: вот что нужно сказать и уехать
Авто

Каждый водитель хотя бы раз в жизни может столкнуться с просьбой инспектора ДПС открыть багажник, и от правильной реакции автомобилиста зависит, как быстро закончится проверка. Если водитель откажется или ответит неправильно, процедура может затянуться.

ГАИ просит показать багажник: вот что нужно сказать и уехать
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Важно различать два юридических термина: осмотр и досмотр. Автоюрист, в интервью порталу njcar.ru, отметил, что правильный вопрос к инспектору может значительно ускорить процесс проверки: нужно уточнить, планируется ли осмотр или досмотр транспортного средства.

Осмотр — это визуальная проверка, на которую водитель имеет право отказаться, если не дано достаточно оснований. Она регулируется пунктом 197 Правил дорожного движения, и полицейский не может открывать багажник или касаться вещей без разрешения владельца. Досмотр, в отличие от осмотра, требует обязательного оформления протокола, присутствия свидетелей или видеозаписи.

Отказ от досмотра невозможен, так как это предусмотрено законом. В процессе досмотра инспектор имеет право осмотреть не только багажник, но и другие части автомобиля, включая салон и бардачок, при этом все действия должны быть корректными и не нарушать целостность транспортного средства.

Водителю стоит проявить инициативу и самостоятельно открыть багажник, что поможет ускорить проверку и избежать дополнительных вопросов. Это демонстрирует готовность сотрудничать и снижает вероятность затяжной процедуры.

Важно помнить, что досмотр направлен на поиск оружия, поддельных номеров и других запрещенных предметов, а осмотр не предполагает активного вмешательства в личные вещи водителя.

В случае, если возникают сомнения о законности действий инспектора, следует всегда оставаться вежливым и сохранять спокойствие. Четкое знание своих прав и грамотная коммуникация помогут водителю сократить время общения с сотрудником полиции.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.

 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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